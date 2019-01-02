Сам себе водитель, сам себе фотомодель: истории блогера-автомобилиста
A самое главное в путешествии на автомобиле – это свобода: маршрут можно поменять в любой момент. Однажды мы поехали с друзьями «всего-то» до Санкт-Петербурга – и спонтанно пустились в целое путешествие по Карелии. Заехали в ближайший гипермаркет и купили все необходимое для мини-экспедиции: продукты, мясо, гриль и даже дрова. Хорошо, что у нас был внедорожник – в него мы легко загрузили весь провиант и экипировку. Всего за несколько часов мы добрались до Петрозаводска, а дальше были и посиделки у костра, и незапланированная ночевка на берегу Онежского озера, и масса других веселых историй. И, вы знаете, это остается одним из самых приятных воспоминаний в жизни. Если бы не автомобиль, всего этого бы не было.
Но свобода – это не только спонтанные поездки, но и дополнительная возможность наслаждаться жизнью вокруг. Однажды, ехав по трассе, я увидел потрясающий закат – у меня было всего несколько минут, чтобы припарковаться на обочине и попытаться сделать кадр. Пока мы искали хоть что-нибудь для переднего плана, солнце стремительно садилось за горизонт. Счет шел уже на секунды, поэтому было решено использовать меня в качестве модели. Теперь это – один из моих любимых снимков.
Возможно, кто-то устает от дороги, от напряжения за рулем или от длинных переездов. Но лично я любую дорогу воспринимаю как шанс узнать что-то новое. Тем более в наше время, со всеми технологиями в автомобиле, дорога перестает быть пыткой, а приносит только удовольствие.
Автор – Глеб Застрожин, @zastrozhin.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» – она открыта в Центральном Доме художника вплоть до 12 января! Будем ждать!
Возможно, кто-то устает от дороги, от напряжения за рулем или от длинных переездов. Но лично я любую дорогу воспринимаю как шанс узнать что-то новое. Тем более в наше время, со всеми технологиями в автомобиле, дорога перестает быть пыткой, а приносит только удовольствие.
Автор — Глеб Застрожин, @zastrozhin.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию — «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск — и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» — она открыта в Центральном Доме художника вплоть до 12 января! Будем ждать!