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  • Сам себе водитель, сам себе фотомодель: истории блогера-автомобилиста
    Фото: Глеб Застрожин
  • Сам себе водитель, сам себе фотомодель: истории блогера-автомобилиста
    Фото: Глеб Застрожин
#Fordдвижениевприроде

Сам себе водитель, сам себе фотомодель: истории блогера-автомобилиста

«Путешествуя, я львиную долю времени провожу за рулем — бывало, за год я проезжал больше 100 000 км. Дорога — это всегда незабываемые эмоции и новые впечатления», — начинает Глеб Застрожин свою историю для рубрики #Fordдвижениевприроде.
Глеб Застрожин
2 января 2019 в 08:16
Мне, например, нравится наблюдать, как с каждым часом меняется пейзаж вокруг – это особенно бросается в глаза, когда путешествуешь по России. Вот ты выезжаешь из современной Москвы с ее безумными пробками и гигантскими развязками, несколько часов – и ты уже проезжаешь маленький, но такой уютный Торжок, где будто бы время застыло несколько десятилетий назад. Еще чуть-чуть – и ты в одном из самых старых городов России, Великом Новгороде. Всего за 5 часов можно увидеть и футуристичные небоскребы Москвы, и соборы древней Руси.

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  A самое главное в путешествии на автомобиле – это свобода: маршрут можно поменять в любой момент. Однажды мы поехали с друзьями «всего-то» до Санкт-Петербурга – и спонтанно пустились в целое путешествие по Карелии. Заехали в ближайший гипермаркет и купили все необходимое для мини-экспедиции: продукты, мясо, гриль и даже дрова. Хорошо, что у нас был внедорожник – в него мы легко загрузили весь провиант и экипировку. Всего за несколько часов мы добрались до Петрозаводска, а дальше были и посиделки у костра, и незапланированная ночевка на берегу Онежского озера, и масса других веселых историй. И, вы знаете, это остается одним из самых приятных воспоминаний в жизни. Если бы не автомобиль, всего этого бы не было.

Но свобода – это не только спонтанные поездки, но и дополнительная возможность наслаждаться жизнью вокруг. Однажды, ехав по трассе, я увидел потрясающий закат – у меня было всего несколько минут, чтобы припарковаться на обочине и попытаться сделать кадр. Пока мы искали хоть что-нибудь для переднего плана, солнце стремительно садилось за горизонт. Счет шел уже на секунды, поэтому было решено использовать меня в качестве модели. Теперь это – один из моих любимых снимков.

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Возможно, кто-то устает от дороги, от напряжения за рулем или от длинных переездов. Но лично я любую дорогу воспринимаю как шанс узнать что-то новое. Тем более в наше время, со всеми технологиями в автомобиле, дорога перестает быть пыткой, а приносит только удовольствие.

Автор –  Глеб Застрожин, @zastrozhin.

От «National Geographic Россия»: 

Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент! 

А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» – она открыта в Центральном Доме художника вплоть до 12 января! Будем ждать!

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