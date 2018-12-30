«Чем выше, тем красивее»: фото из Северной Осетии
При съемке в горах вы на 100% зависимы от погоды. Но важно иногда присматриваться. Даже в солнечную погоду при жестком свете стоит включить воображение и «примерить» хороший закатный или мягкий пасмурный свет на эти места. Так случилось с этой локацией. Это ретранслятор в Цейском ущелье, мое топ-1 место в Северной Осетии. Здесь я был три раза – и каждый раз все по-разному. Сюда поднимаются многие фотографы или просто туристы, чтобы увидеть с высоты все Цейское ущелье рядом с ретранслятором или подняться на Пик туриста для лучшего вида.
Этот кадр я сделал во время поездки нашей команды outdoor-фотографов Russian Explorers в Осетию. Мы возвращались с ребятами в это место дважды за день, чтобы сделать свои лучшие кадры за поездку. Сначала поднялись днем в солнечную погоду, бегали по горам, представляли потенциально удачные кадры. Поняли, что просто обязаны вернуться сюда на закате – и не пожалели! Вернулись к вечеру, когда после солнца на горы опустились густые туманы, которые сперва не предвещали ничего хорошего. Мы начали подъем чуть раньше заката, внизу все было уже сильно затянуто. Ехали на двух внедорожниках, смотрели в окна и уже не надеялись что-то снять. Но с вершины увидели бушующее в горах море облаков, подсвеченное солнцем.
Снимать в такую погоду – чистый кайф. В горах я всегда стараюсь показать масштабы мест, поэтому часто прошу кого-нибудь встать “вон на тот” камень, пройтись по “вон тому” хребту или по “вон той” тропе. Так сразу видно, насколько вокруг мощный пейзаж и какой маленький человек на фоне этих скалистых пиков. Я снимаю в 90% случаев на широкоугольный объектив. Близкие кадры – не совсем мое. Стараюсь по максимуму показать людям, как величественен пейзаж. Мне кажется, такие фото вдохновляют скорее собрать рюкзак и отправиться в путешествие.
Проблем с точками для съемки не было, мы все посмотрели еще днем. Я не представлял себе таких облаков, но в голове была примерная картинка, как это место будет выглядеть в закатном свете. Я уже бывал на Цейском ретрансляторе (и тоже на закате) – от этого было еще легче.
Все же не призываю сильно планировать съемку досконально. Зачастую особенное удовольствие просто остановиться на минуту и посмотреть на красоту вокруг, почувствовать вдохновение, а идеи будут одна за другой приходить в голову. У меня так бывает часто, поэтому я много раз из одной точки привозил около 10-15 качественных – и разных! – кадров.
Мой главный совет всем начинающим пейзажным и тревел-фотографам: наберитесь терпения.
Природа любит тех, кто готов приложить усилия. Что бы это ни было: сложный подъем или длительное ожидание. Часто она будто награждает за усилия и стойкость и дарит идеальные условия для съемки. Я люблю горы, потому что здесь с этим проще.
Иногда вы начинаете путь в тумане, а через несколько часов прячете глаза от яркого солнца, когда на небе нет облаков и скрыться от такого света некуда. Но к вечеру горы часто накрывает туман. Это мое любимое время. Никогда не знаешь, как изменится пейзаж, как облака визуально изменят ландшафт. Бывают и моменты, когда просто все затягивает и можно возвращаться домой. Но на моей практике так было всего несколько раз. Чаще всего это совсем новое ощущение от пейзажа.
Поэтому совет второй: всегда будьте наготове, даже если кажется, что все безнадежно.
У меня таких съемок несколько, когда сразу вспоминаешь свои внутренние колебания, представляешь, как отказался бы от идеи вернуться и не сделал бы эти кадры. История всегда много значит, а кадры, за которыми кроются усилия или терпение для меня более ценные.
Автор текста и фото – Роман Коршунов, @romcore. Outdoor- и travel-фотограф, был включен в топ-20 русскоязычных инстаграмеров по версии Skyscanner.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» – она открыта в Центральном Доме художника вплоть до 12 января! Будем ждать!
Снимать в такую погоду — чистый кайф. В горах я всегда стараюсь показать масштабы мест, поэтому часто прошу кого-нибудь встать «вон на тот» камень, пройтись по «вон тому» хребту или по «вон той» тропе. Так сразу видно, насколько вокруг мощный пейзаж и какой маленький человек на фоне этих скалистых пиков. Я снимаю в 90% случаев на широкоугольный объектив. Близкие кадры — не совсем мое. Стараюсь по максимуму показать людям, как величественен пейзаж. Мне кажется, такие фото вдохновляют скорее собрать рюкзак и отправиться в путешествие.
Проблем с точками для съемки не было, мы все посмотрели еще днем. Я не представлял себе таких облаков, но в голове была примерная картинка, как это место будет выглядеть в закатном свете. Я уже бывал на Цейском ретрансляторе (и тоже на закате) — от этого было еще легче.
Все же не призываю сильно планировать съемку досконально. Зачастую особенное удовольствие просто остановиться на минуту и посмотреть на красоту вокруг, почувствовать вдохновение, а идеи будут одна за другой приходить в голову. У меня так бывает часто, поэтому я много раз из одной точки привозил около 10−15 качественных — и разных! — кадров.
Мой главный совет всем начинающим пейзажным и тревел-фотографам: наберитесь терпения.
Природа любит тех, кто готов приложить усилия. Что бы это ни было: сложный подъем или длительное ожидание. Часто она будто награждает за усилия и стойкость и дарит идеальные условия для съемки. Я люблю горы, потому что здесь с этим проще.
Иногда вы начинаете путь в тумане, а через несколько часов прячете глаза от яркого солнца, когда на небе нет облаков и скрыться от такого света некуда. Но к вечеру горы часто накрывает туман. Это мое любимое время. Никогда не знаешь, как изменится пейзаж, как облака визуально изменят ландшафт. Бывают и моменты, когда просто все затягивает и можно возвращаться домой. Но на моей практике так было всего несколько раз. Чаще всего это совсем новое ощущение от пейзажа.
Поэтому совет второй: всегда будьте наготове, даже если кажется, что все безнадежно.
У меня таких съемок несколько, когда сразу вспоминаешь свои внутренние колебания, представляешь, как отказался бы от идеи вернуться и не сделал бы эти кадры. История всегда много значит, а кадры, за которыми кроются усилия или терпение для меня более ценные.
Автор текста и фото — Роман Коршунов, @romcore. Outdoor- и travel-фотограф, был включен в топ-20 русскоязычных инстаграмеров по версии Skyscanner.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию — «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск — и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» — она открыта в Центральном Доме художника вплоть до 12 января! Будем ждать!