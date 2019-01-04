Сокровище Алтая: Курайская степь
Есть в планах и фотоохота на снежного барса на хребте Чихачёва, и съемки других редких животных – наверное, половина местных видов числится в Красной книге РФ.
Самое интересное – это, конечно, общение с местными. Просыпаешься утром, едешь в лес на грузовике за дровами с соседями, колешь поленья, топишь печь в доме (или в бане), слушаешь разные истории и легенды: о древних временах и Шелковом пути, о прошлом веке (например, про Рериха с его экспедициями) или о победах (и неудачах) последнего охотничьего сезона. А вечером как всегда – ужин, баня и костер под миллионами звезд.
Помню, как ехали сюда впервые лет 8 назад, в апреле. На перевалах всё было ещё в снегу – и казалось очень диким и красивым. Тогда, правда, Алтай был другим, и туристов дальше Чемала не было. У нас не было никаких планов, просто решили поехать пока не надоест – и, собственно, до Курайской степи и доехали. Тогда-то я и влюбился в эти места за их особую энергетику.
Курай отмечен на карте. Чемал – в 186 км к северo-западу.
Помню, как на следующий день после прибытия в Курай мы весь день шли по пояс в снегу к альплагерю, и как местный смотритель Николай отпаивал нас чаем в хижине – в печи трещал огонь, а за окном на исполинских разлапистых кедрах сидели крупные вороны, и шел снег хлопьями. Есть в этих местах, безусловно, какая-то магия (она-то и тянет туда).
Эта магия кроется и в невероятно красивых пейзажах, которые сменяются с каждым километром пути (и не бывают одинаковыми из-за частой смены погоды), и в вечерах у костра в окружении заснеженных пиков, и в легендах местных жителей...
Алтай огромен, и каждый может выбрать «свою» часть. Кому-то больше подходит район Белухи, кто-то наслаждается туристической инфраструктурой Чемала, есть и любители альпинизма и многодневных походов вглубь малоизвестных территорий. Я же выбрал для себя Курайскую степь. Именно она навсегда будет для меня тем самым «местом силы» и любимым регионом для изучения (и для воплощения творческих амбиций).
Николай Бондарев @nickbondarev – экспедиционный фотограф, основатель проекта Northern winds book.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» – она открыта в московском ЦДХ (Крымский вал, 10) вплоть до 12 января! Будем ждать!
Курай отмечен на карте. Чемал — в 186 км к северo-западу.
Помню, как на следующий день после прибытия в Курай мы весь день шли по пояс в снегу к альплагерю, и как местный смотритель Николай отпаивал нас чаем в хижине — в печи трещал огонь, а за окном на исполинских разлапистых кедрах сидели крупные вороны, и шел снег хлопьями. Есть в этих местах, безусловно, какая-то магия (она-то и тянет туда).
Эта магия кроется и в невероятно красивых пейзажах, которые сменяются с каждым километром пути (и не бывают одинаковыми из-за частой смены погоды), и в вечерах у костра в окружении заснеженных пиков, и в легендах местных жителей…
Алтай огромен, и каждый может выбрать «свою» часть. Кому-то больше подходит район Белухи, кто-то наслаждается туристической инфраструктурой Чемала, есть и любители альпинизма и многодневных походов вглубь малоизвестных территорий. Я же выбрал для себя Курайскую степь. Именно она навсегда будет для меня тем самым «местом силы» и любимым регионом для изучения (и для воплощения творческих амбиций).
Николай Бондарев @nickbondarev — экспедиционный фотограф, основатель проекта Northern winds book.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию — «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск — и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» — она открыта в московском ЦДХ (Крымский вал, 10) вплоть до 12 января! Будем ждать!