Все лучшее рядом: куда можно поехать на автомобиле из Москвы
Никола-ЛенивецНикола-Ленивец – самое нестандартное арт-место в России для фотографов. Сюда мне хочется возвращаться постоянно, несмотря на то, что был я здесь уже десятки раз. Здесь, на площади в 650 га, представлена огромная коллекция лэнд-арт объектов, созданных за предшествующие 17 лет художником Николаем Полисским, а также российскими и зарубежными авторами.
Высота некоторых шедевров достигает 15 метров. Лучше приезжать сюда с фотоаппаратом – и больше, чем на один день. Лэнд-арт произведения стоит поснимать в разных световых условиях: на рассвете, днем и ночью.
Николо-Ленивец расположен в 220 км от Москвы, в лесах Калужской области. На машине до него можно доехать за 4 часа.
Фото: Павел Макаров
Переславль-ЗалесскийПереславль-Залесский – старинный город. Эта локация идеальна для семейного отдыха, но и в одиночку тут не соскучишься. Её изюминка – в обилии музеев: истории денег, чайника, паровозов, утюга, швейных машин, граммофонов. Есть даже музей смекалки, в нем хранятся бытовые изобретения русского народа: орехокол, ловушки для вредителей, хитрые кружки для мужчин с усами.
Переславль-Залесский славится своим Дендрологическим садом, в котором растет более 600 разных растений. Здесь можно сделать потрясающие макрофотографии.
Город расположен в 140 км от столицы. Добраться до него на автомобиле можно по федеральной трассе №8 Холмогоры.
Коломна
Величайшая достопримечательность Коломны – кремль. На его территории возвышается знаменитый Успенский собор, Ново-Голутвинский монастырь и древний храм, в котором обвенчался Донской. По концентрации архитектурных памятников и музеев этот город превосходит некоторые крупные туристические центры России. Здесь буквально каждый объект достоин внимания фотографа.
Ехать в Коломну на автомобиле нужно по Ново-Рязанскому шоссе. Расстояние между городами – 101 км. Кстати, недалеко от пункта назначения находится дропзона – территория, куда приземляются парашютисты.
БоровскВ 115 км от столицы расположен необычный город Боровск. Необычным он стал благодаря художнику Овчинникову, который разукрасил стены всех местных зданий портретами, историческими зарисовками и пейзажами. Старинные дома, настенная живопись и холмистая местность влекут сюда фотографов и художников.
Полно здесь и других достопримечательностей: Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, храм и собор Покрова Божьей Матери, Благовещенский собор, церковь Рождества Богородицы, храм Преображения Спаса. Недалеко от города находится этнографический музей «Этномир».
Доехать до Боровска на автомобиле можно по Киевскому шоссе от Ленинского проспекта до эстакады на 90 км.
Экопарк «Ясно поле»«Ясно поле» – это архитектурно-ландшафтный парк в 120 км от Москвы. Основное его направление – агротуризм. Здесь можно посетить контактный «Лама-парк», конную школу, экоферму, эколабораторию. Предлагаются разнообразные виды досуга на лоне экологически-чистой и живописной тульской природы: общение с животными, туристические походы, творческие занятия, освоение фермерского ремесла, сезонные мероприятия.
Экопарк располагается в Тульской области, в Ясногорском районе, недалеко от деревни Вележево.
СуздальСуздаль – невероятно живописный город. В этом маленьком уголке Золотого Кольца сосредоточено огромное количество достопримечательностей, для осмотра их всех не хватит даже нескольких дней. Монастыри, храмы, музеи, древний Суздальский кремль, заповедная территория Ильинского луга, Архиерейский двор, старинные дома из дерева и камня – это лишь малая часть того, ради чего стоит приехать в это место.
Чтобы добраться до Суздаля на автомобиле, надо выезжать из Москвы через Балашиху и ехать по трассе М-7, минуя Владимир.
Фото: Алексей Минаев
«Эко Хаски парк»
В «Эко Хаски парке» на Николиной горе можно познакомиться с культурой коренных жителей Чукотки, покататься в запряженных хаски санях по снежным тропам и зарядиться позитивом от общения с этими милыми животными. Хаски – ездовые собаки, общительные и ласковые; с ними можно без тревоги оставлять маленьких детей.
После экскурсии по парку гостям предлагают тундровый чай, который варится на огне, уху и блюдо наподобие узбекского плова. А в завершение можно посмотреть выступление ансамбля «Чукотка», включающее традиционные танцы и песни.
Адрес парка: поселок Новая гора, проспект Шмидта, 57/1.
В России еще много интересных мест, в которые стоит съездить на автомобиле в уик-энд. Но воспоминания об этих локациях оказались для меня самыми яркими и ценными. Каждый привезенный оттуда снимок – настоящее сокровище для меня!
Автор – Павeл Макаров @macpava.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент!
Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей! А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!
Ехать в Коломну на автомобиле нужно по Ново-Рязанскому шоссе. Расстояние между городами — 101 км. Кстати, недалеко от пункта назначения находится дропзона — территория, куда приземляются парашютисты.
Боровск
В 115 км от столицы расположен необычный город Боровск. Необычным он стал благодаря художнику Овчинникову, который разукрасил стены всех местных зданий портретами, историческими зарисовками и пейзажами. Старинные дома, настенная живопись и холмистая местность влекут сюда фотографов и художников.
Полно здесь и других достопримечательностей: Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, храм и собор Покрова Божьей Матери, Благовещенский собор, церковь Рождества Богородицы, храм Преображения Спаса. Недалеко от города находится этнографический музей «Этномир».
Доехать до Боровска на автомобиле можно по Киевскому шоссе от Ленинского проспекта до эстакады на 90 км.
Экопарк «Ясно поле»
«Ясно поле» — это архитектурно-ландшафтный парк в 120 км от Москвы. Основное его направление — агротуризм. Здесь можно посетить контактный «Лама-парк», конную школу, экоферму, эколабораторию. Предлагаются разнообразные виды досуга на лоне экологически-чистой и живописной тульской природы: общение с животными, туристические походы, творческие занятия, освоение фермерского ремесла, сезонные мероприятия.
Экопарк располагается в Тульской области, в Ясногорском районе, недалеко от деревни Вележево.
Суздаль
Суздаль — невероятно живописный город. В этом маленьком уголке Золотого Кольца сосредоточено огромное количество достопримечательностей, для осмотра их всех не хватит даже нескольких дней. Монастыри, храмы, музеи, древний Суздальский кремль, заповедная территория Ильинского луга, Архиерейский двор, старинные дома из дерева и камня — это лишь малая часть того, ради чего стоит приехать в это место.
Чтобы добраться до Суздаля на автомобиле, надо выезжать из Москвы через Балашиху и ехать по трассе М-7, минуя Владимир.
Фото: Алексей Минаев
«Эко Хаски парк»
В «Эко Хаски парке» на Николиной горе можно познакомиться с культурой коренных жителей Чукотки, покататься в запряженных хаски санях по снежным тропам и зарядиться позитивом от общения с этими милыми животными. Хаски — ездовые собаки, общительные и ласковые; с ними можно без тревоги оставлять маленьких детей.
После экскурсии по парку гостям предлагают тундровый чай, который варится на огне, уху и блюдо наподобие узбекского плова. А в завершение можно посмотреть выступление ансамбля «Чукотка», включающее традиционные танцы и песни.
Адрес парка: поселок Новая гора, проспект Шмидта, 57/1.
В России еще много интересных мест, в которые стоит съездить на автомобиле в уик-энд. Но воспоминания об этих локациях оказались для меня самыми яркими и ценными. Каждый привезенный оттуда снимок — настоящее сокровище для меня!
Автор — Павeл Макаров @macpava.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию — «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск — и поймать нужный момент!
Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей! А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!