Как одно решение открыло множество дорог для автомобильного путешественника
У нашего поколения, созревшего в 90-х, автомобиль уже не был роскошью, купить четырехколесного друга мог любой студент. Да, это были сильно потрёпанные подержанные машины, их нужно было круглосуточно ремонтировать в неотапливаемых гаражах под руководством отцов и авторитетных мужиков, но цель оправдывала средства – не было ничего почётнее в те годы, чем возможность прикатить в институт на собственном автомобиле!
Езда по городу быстро наскучила, а стаж вождения казался огромным. Шутка ли, за рулем больше года – и до сих пор жив! Страницы атласа дразнили далекими городами, магистрали искушали названиями: «Каспий», «Урал», «Балтия» – все эти названия звучали не менее экзотично, чем Берег Слоновой Кости или Занзибар. От богатства выбора кружилась голова, ничего не оставалось как доверить свою судьбу его величеству Случаю. Уж не помню чей палец оказался столь счастливым, но попал в южный город Астрахань. Через час мы уже неслись на всех парах прочь из Москвы…
Утром следующего дня трое озадаченных парней стояли посреди степи, на обочине дороги, в тридцати километрах от города Ахтубинск и грызли вяленую воблу без пива. До заветной Астрахани оставались какие-то жалкие две сотни километров, на асфальте лежал сорванный карданный вал нашего голубого «Лорен Дитриха». Стояла нестерпимая жара, нещадно кусала не пойми откуда взявшаяся мошка, и было очевидно, что наш дебют завершился полным провалом.
Обездвиженный автомобиль был отбуксирован на платную стоянку, а горе-путешественники на рейсовом автобусе вернулись домой, не забыв захватить огромный мешок живых (!) раков. То жаркое лето уходящего XX века мы запомним на всю жизнь. Каждые выходные мы брали сумку с запчастями и отправлялись сперва в Ахтубинск, а потом в Волгоград чинить машину. За месяц получили такую дозу знаний, впечатлений и приключений, что улыбаемся до сих пор.
С тех пор много воды утекло, автомобили стали надежнее и новее, быстрее и совершеннее, появились современная инфраструктура, новые хорошие дороги. Многие города преобразились, стали по-настоящему привлекательны. В интернете доступна исчерпывающая информация о том, что стоит посмотреть, где поесть и переночевать. Сегодня нет ни одной объективной причины остаться дома на диване кроме собственной лени. Лень нынче не в тренде. Для путешествия нужно лишь желание, смартфон, банковская карта и хорошая компания.
Вы ещё дома?
Автор – Алексей Мочалов, @alexey_mochalov: журналист, блогер, путешественник, автор и организатор серии экспедиций «Волок».
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент! Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей!
А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!
Утром следующего дня трое озадаченных парней стояли посреди степи, на обочине дороги, в тридцати километрах от города Ахтубинск и грызли вяленую воблу без пива. До заветной Астрахани оставались какие-то жалкие две сотни километров, на асфальте лежал сорванный карданный вал нашего голубого «Лорен Дитриха». Стояла нестерпимая жара, нещадно кусала не пойми откуда взявшаяся мошка, и было очевидно, что наш дебют завершился полным провалом.
Обездвиженный автомобиль был отбуксирован на платную стоянку, а горе-путешественники на рейсовом автобусе вернулись домой, не забыв захватить огромный мешок живых (!) раков. То жаркое лето уходящего XX века мы запомним на всю жизнь. Каждые выходные мы брали сумку с запчастями и отправлялись сперва в Ахтубинск, а потом в Волгоград чинить машину. За месяц получили такую дозу знаний, впечатлений и приключений, что улыбаемся до сих пор.
С тех пор много воды утекло, автомобили стали надежнее и новее, быстрее и совершеннее, появились современная инфраструктура, новые хорошие дороги. Многие города преобразились, стали по-настоящему привлекательны. В интернете доступна исчерпывающая информация о том, что стоит посмотреть, где поесть и переночевать. Сегодня нет ни одной объективной причины остаться дома на диване кроме собственной лени. Лень нынче не в тренде. Для путешествия нужно лишь желание, смартфон, банковская карта и хорошая компания.
Вы ещё дома?
Автор — Алексей Мочалов, @alexey_mochalov: журналист, блогер, путешественник, автор и организатор серии экспедиций «Волок».
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию — «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск — и поймать нужный момент! Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей!
А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!