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  • История одного осеннего автопутешествия по Алтаю
  • История одного осеннего автопутешествия по Алтаю
  • История одного осеннего автопутешествия по Алтаю
  • История одного осеннего автопутешествия по Алтаю
#Fordдвижениевприроде

История одного осеннего автопутешествия по Алтаю

«Чуйский тракт, пожалуй, самая красивая дорога в России — и одна из самых красивых дорог мира для меня», — так блогер Александр Мазуров начинает историю о самых удачных снимках в жизни (специально для нашей рубрики #Fordдвижениевприроде).
Александр Мазуров
18 декабря 2018 в 12:59
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...Помню, как я ехал по нему впервые. Вокруг – невероятной красоты горы: то виднеются где-то горизонте, то в считанные минуты приближаются – и уже нависают над дорогой. Считаешь километры, преодолеваешь перевалы, набираешь высоту, опускаешься, поднимаешься вновь – и получаешь невероятное удовольствие от созерцания то и дело меняющихся видов. Вот впереди очередной перевал; останавливаешься на его самой высокой точке и не веришь своим глазам – настолько красивые пейзажи тебя окружают.

Тогда, путешествуя по летнему Алтаю, я думал, что нет ничего прекраснее этих мест, но я был не прав! Только когда я поехал по Чуйскому тракту во второй раз, в сентябре, я убедился, насколько ему идет осень.

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Все вокруг заиграло совершенно новыми красками: теплые оттенки листвы контрастировали с «холодным» небом, а горы вокруг упирались в низкие осенние облака. Погода менялась каждые пять минут – и этим она была прекрасна. Я до сих пор уверен, что сделал некоторые из самых удачных снимков в жизни именно в этом путешествии.

За время моего путешествия я успел побывать на Мультинских озерах, в долине реки Кызыл-Чин и закончил это путешествие в Курайской степи.

Я поднимался до базы на нижнем Мультинском озере, оттуда мой путь лежал на высокогорное озеро Куйгук (оно лежит в 2200 метрах над уровнем моря, в верховьях правого притока реки Мульта).

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Я хотел снять там рассвет, но мне больше повезло в вечерние время и самые лучшие съёмочные условия были на закате. Точнее, даже после заката, когда солнце зашло за гору и на долину лег ровный и мягкий свет. Куйгук – потрясающее и величественное место, теперь я мечтаю снять его вместе с утренним туманом.

После того как я спустился с Мультинских озер, моим следующим пунктом была долина реки Кызыл-Чин, если точнее, цветные горы недалеко от села Чаган-Узун. В народе эти места называют Марс-1 и Марс-2. Место полностью оправдывает название: горы словно выкрашены полосами в разные оттенки красного, жёлтого и зелёного цвета. Действительно, Марс на Алтае! В ущелье течет река, вдоль которой растет лиственница; осенью Марс словно “расцветает” жёлтым цветом и пейзаж вокруг становится ещё более инопланетным.

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Моим последним местом назначения была Курайская степь. Я решил ночевать на холме посреди степи и отправился туда на машине. Пришлось ехать по бездорожью, чтобы достичь самой хорошей точки для съемок. Одолевали сомнения: а не свернуть ли? Или заночевать пониже? Но, как выяснилось потом, усилия были не напрасны, а решение доехать до вершины – верным!

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Едва разбив лагерь, я отправился снимать степь на закате. Только я нашел удобную точку, буквально через несколько минут начался невероятный силы град. Он шел почти горизонтально из-за сильного ветра и даже оставлял небольшие царапины на лице. В таких условиях продолжать съёмку было невозможно, но и идти назад в лагерь не хотелось, да и было сложно при таком ветре. Поэтому я просто сидел и ждал. Как оказалось, не зря. Град начался стремительно, но также стремительно он и закончился. Туча полетела дальше в сторону горизонта, небо рассеялось за несколько мгновений, а я успел найти прекрасный ракурс на долину реки и бурю, уходящую за горный хребет.

Для меня осень закончилась в тот же вечер: на следующее утро моя палатка утопала в снегу: высыпало примерно 10 см, а вокруг не осталось никакого цвета, кроме белого. Но я насладился прекрасным осенним Алтаем. Счастливый и умиротворенный, я поехал обратно по Чуйскому тракту, понимая, что эта дорога подарила мне одно из самых красивых воспоминаний в моей жизни.

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Автор снимков и текста – Александр Мазуров @аlex.mazurov

 От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе».

Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент! Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей!

А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас специальную рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе?

Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!

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