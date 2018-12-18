История одного кадра: красота Северной Осетии
Пока мы пережидали в машине ливень, я вспомнила про цветущие склоны, которые заметила по дороге сюда. Когда дождь поутих, я спустилась по дороге к ним. Стоило мне начать фотографировать, как в небе зажглась радуга. Так сложился снимок (наверное, мой самый узнаваемый кадр из Осетии).
Сама Осетия необыкновенно красивая, но в горах попадаются просто фантастические виды: облака под ногами и над головой – а сквозь них пробиваются солнечные лучи. Радуги, снега, цветы – кругом ну очень красиво (и довольно мокро). Правда, без хорошего автомобиля до этих мест добраться сложно.
Эльбрус. Фото из портфолио автора.
Это касается и других красивых уголков России: чтобы их увидеть, нужно арендовать автомобиль (а иногда, как на Камчатке, и водителя-гида заодно). Причём в горах второе даже предпочтительнее, так как водители специально готовят свои машины для поездки по разным дорогам. Например, наш водитель в Северной Осетии мог целую ночь провозиться со своим джипом, меняя бамперы, колеса и что-то еще (что – уже не помню).
Байкал. Фото из портфолио автора.
За время наших странствий мы часто передвигаемся на автомобилях, и перекатались чуть ли не на всех моделях и видах. Какие лучше брать? Решаем, исходя из наших целей и условий маршрута. Если много бездорожья – конечно, полный привод и клиренс повыше. Если города – берем малютку-гибрида. Если предстоят большие расстояния, то либо очень экономичную машину, либо большую, где можно спать (в идеале, конечно, всё вместе – и чтобы была полноприводная!).
Кристина Макеева @hobopeeba – московский фотограф и путешественник, автор глобального проекта «Простые Волшебные Вещи». Кристина закончила Университет Культуры и Искусств со смежной специальностью дизайнер, написала диплом по теме “Обработка изображений”.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе».
Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент! Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей!
А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас специальную рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или всё это вместе?
Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!
За время наших странствий мы часто передвигаемся на автомобилях, и перекатались чуть ли не на всех моделях и видах. Какие лучше брать? Решаем, исходя из наших целей и условий маршрута. Если много бездорожья — конечно, полный привод и клиренс повыше. Если города — берем малютку-гибрида. Если предстоят большие расстояния, то либо очень экономичную машину, либо большую, где можно спать (в идеале, конечно, всё вместе — и чтобы была полноприводная!).
Кристина Макеева @hobopeeba — московский фотограф и путешественник, автор глобального проекта «Простые Волшебные Вещи». Кристина закончила Университет Культуры и Искусств со смежной специальностью дизайнер, написала диплом по теме «Обработка изображений».
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию — «Движение в природе».
Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск — и поймать нужный момент! Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей!
А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас специальную рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или всё это вместе?
Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!