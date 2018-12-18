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  • История одного кадра: красота Северной Осетии
  • История одного кадра: красота Северной Осетии
  • История одного кадра: красота Северной Осетии
#Fordдвижениевприроде

История одного кадра: красота Северной Осетии

Вместе с Ford мы запускаем новую рубрику — «Движение в природе». Её герои — блогеры, которые которые открывают для себя (и своих подписчиков) красоты Земли, путешествуя на автомобилях. Первый путевой очерк — о Кавказе, а написала его Кристина Макеева.
Кристина Макеева
18 декабря 2018 в 12:51
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Этот снимок был сделан в горах Кавказа, в Северной Осетии. Получился он случайно (как часто и бывает с удачными снимками). Мы ехали на машине по горной дороге, как вдруг зарядил сильный дождь. Пришлось делать незапланированную остановку: ехать дальше было нельзя, а идти пешком по мокрой траве не хотелось.

Пока мы пережидали в машине ливень, я вспомнила про цветущие склоны, которые заметила по дороге сюда. Когда дождь поутих, я спустилась по дороге к ним. Стоило мне начать фотографировать, как в небе зажглась радуга. Так сложился снимок (наверное, мой самый узнаваемый кадр из Осетии).

Сама Осетия необыкновенно красивая, но в горах попадаются просто фантастические виды: облака под ногами и над головой ­– а сквозь них пробиваются солнечные лучи. Радуги, снега, цветы – кругом ну очень красиво (и довольно мокро). Правда, без хорошего автомобиля до этих мест добраться сложно.

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Эльбрус. Фото из портфолио автора.

Это касается и других красивых уголков России: чтобы их увидеть, нужно арендовать автомобиль (а иногда, как на Камчатке, и водителя-гида заодно). Причём в горах второе даже предпочтительнее, так как водители специально готовят свои машины для поездки по разным дорогам. Например, наш водитель в Северной Осетии мог целую ночь провозиться со своим джипом, меняя бамперы, колеса и что-то еще (что – уже не помню).

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Байкал. Фото из портфолио автора.

За время наших странствий мы часто передвигаемся на автомобилях, и перекатались чуть ли не на всех моделях и видах. Какие лучше брать? Решаем, исходя из наших целей и условий маршрута. Если много бездорожья – конечно, полный привод и клиренс повыше. Если города – берем малютку-гибрида. Если предстоят большие расстояния, то либо очень экономичную машину, либо большую, где можно спать (в идеале, конечно, всё вместе – и чтобы была полноприводная!).

Кристина Макеева @hobopeeba – московский фотограф и путешественник, автор глобального проекта «Простые Волшебные Вещи». Кристина закончила Университет Культуры и Искусств со смежной специальностью дизайнер, написала диплом по теме “Обработка изображений”.

От «National Geographic Россия»: 
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». 

Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент! Итоги конкурса уже подведены и уже очень скоро мы объявим победителей! 

А чтобы скрасить ожидание, мы подготовили для вас специальную рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или всё это вместе? 

Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» в Центральный Дом художника с 22 декабря по 12 января! Будем ждать!

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