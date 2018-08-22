Как приготовить вулканический хлеб: видео
Специфика традиционной исландской кухни обусловлена высокой доступностью рыбы на фоне ограниченности других ресурсов. В старину даже хлеб считался роскошью и не употреблялся каждый день. В случае, когда крестьянам удавалось достать муку (ржаную или кукурузную), она смешивалась с сушеными морскими водорослями и лишайником.
В силу географических условий исландская кухня родственна шведской, датской, норвежской, отчасти финской и прибалтийской кухням, но есть здесь и свои особенности.
Исландия — страна гейзеров и вулканов, и местное население научилось использовать их в домашнем хозяйстве. Сейчас геотермальная энергия направляется на обогрев помещений, а в древности с ее помощью также готовили пищу, зарывая посуду непосредственно в землю.
Наиболее известным подобным блюдом является «вулканический хлеб» hverabrauð: ржаное тесто помещают в плотно закрытую емкость, а затем ее на 24 часа зарывают возле горячего источника. Температура почвы достигает +100 ºC, что позволяет тесту полностью испечься. Готовый хлеб подается с маслом, бараньим паштетом, копченой бараниной или с маринованной сельдью: это способно перебить легкий «серный» вкус, который приобретает приготовленное таким образом блюдо.
Американская съемочная группа решила испечь хлеб по старинному исландскому рецепту, сняв об этом видео.
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