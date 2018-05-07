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Непастеризованное молоко запрещено в Канаде и ряде других стран. Фото: Didgeman/Pixabay.com
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Фуа-гра вне закона в Индии. Фото: Nikodem Nijaki/Wikipedia
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В США запрещены шоколадные яйца «Киндер-сюрпризов». Фото: zombieite/Flickr.com
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В Сомали не приветствуется самса. Фото: kspoddar/Flickr.com
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США — против хаггиса. Фото: Jonathunder/Wikipedia
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Жевательная резинка в Сингапуре — только по рецепту врача. Фото: bykst/Pixabay.com
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Блюда из лошадиного мяса недоступны в штатах Иллинойс и Калифорния. Фото: Hajime Nakano/Flickr.com
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В Европе и Китае запрещено готовить рыбное блюдо фугу. Фото: Jeff Carpenter/Flickr.com
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Лосось, выращенный на ферме, не поступит на прилавки Австралии и Новой Зеландии. Фото: Gesztenyes/Pixabay.com
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Французских детей оградили от кетчупа. Фото: mp1746/Pixabay.com
Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
К блюдам, наносящим вред здоровью, в первую очередь относится блюдо фугу: его готовят из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) рода Takifugu, содержащих смертельную дозу тетродотоксина. В Японии фугу считается деликатесом, но даже там практически не употребляется из-за риска неправильного приготовления, что чревато смертельным исходом. Тем не менее в японских, южнокорейских и американских ресторанах при наличии соответствующей лицензии подавать это блюдо разрешено, тогда как в Китае и по всей Европе фугу полностью вне закона.
Еще одна рыба, не приносящая пользы — лосось, но лишь в том случае, если он был выращен на фермах. Здесь рыб кормят зерном, смешанным с антибиотиками и другими препаратами. Мясо рыбы в результате становится серым, и для возвращения ему привлекательного розового цвета производители добавляют опасное вещество астаксантин. Несмотря на очевидный вред для здоровья человека, «ядовитый лосось» запрещен только в Австралии и Новой Зеландии.
Американские медики пришли к выводу о вреде подсластителей, содержащихся в шоколадных яйцах с сюрпризом; в результате США являются единственной в мире страной, где это лакомство запрещено.
Непастеризованное молоко считается гораздо вкуснее и питательнее термически обработанного. Однако власти Канады, Австралии, Шотландии, а также 20 американских штатов решили оградить своих граждан от этого напитка, опасаясь риска распространения листериоза, сальмонеллеза и кишечной палочки. Запрет также относится ко всем продуктам из непастеризованного молока.
Защитники животных постоянно напоминают о жестоком обращении с утками и гусями, чья печень идет на производство фуагра, однако на законодательном уровне этот деликатес запрещен только в Индии, а также в бразильском городе Сан-Паулу.
Конина оказалась вне закона в двух американских штатах — Иллинойсе и Калифорнии: такой выбор сделали граждане на всенародном референдуме.
Национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов (сердца, печени и легких), порубленных с луком, толокном, салом, приправами и солью и сваренных в бараньем желудке — хаггис — недоступно в США из-за запрета на импорт бараньих легких. Этот закон был принят в 1971 году; планы по его пересмотру звучат постоянно, и оптимисты ожидают отмену уже до конца нынешнего года.
Самса — пряные треугольные пирожки из жареного теста с начинкой из мяса или овощей — властям Сомали напомнили Святую Троицу, и «христианское» блюдо было в этой мусульманской стране запрещено.
А власти Франции пришли к выводу, что популярный во всем мире кетчуп не позволит оценить аутентичность местной кухни. И хотя взрослым гражданам этот соус запрещать не стали, но из школьных меню он изъят: ведь именно в детстве формируется вкус и происходит знакомство с традиционными блюдами.
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