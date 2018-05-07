  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    Непастеризованное молоко запрещено в Канаде и ряде других стран. Фото: Didgeman/Pixabay.com
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    Фуа-гра вне закона в Индии. Фото: Nikodem Nijaki/Wikipedia
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    В США запрещены шоколадные яйца «Киндер-сюрпризов». Фото: zombieite/Flickr.com
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    В Сомали не приветствуется самса. Фото: kspoddar/Flickr.com
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    США — против хаггиса. Фото: Jonathunder/Wikipedia
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    Жевательная резинка в Сингапуре — только по рецепту врача. Фото: bykst/Pixabay.com
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    Блюда из лошадиного мяса недоступны в штатах Иллинойс и Калифорния. Фото: Hajime Nakano/Flickr.com
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    В Европе и Китае запрещено готовить рыбное блюдо фугу. Фото: Jeff Carpenter/Flickr.com
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    Лосось, выращенный на ферме, не поступит на прилавки Австралии и Новой Зеландии. Фото: Gesztenyes/Pixabay.com
  • Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
    Французских детей оградили от кетчупа. Фото: mp1746/Pixabay.com
Еда

Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира

Запрещение употреблять в пищу те или иные продукты не является приметой современности: на протяжении веков по религиозным, медицинским или другим причинам некоторые блюда оказывались вне закона. Подобные запреты — и нередко очень забавные — существуют и в наши дни.
Анастасия Баринова
7 мая 2018 в 19:45
116786

К блюдам, наносящим вред здоровью, в первую очередь относится блюдо фугу: его готовят из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) рода Takifugu, содержащих смертельную дозу тетродотоксина. В Японии фугу считается деликатесом, но даже там практически не употребляется из-за риска неправильного приготовления, что чревато смертельным исходом. Тем не менее в японских, южнокорейских и американских ресторанах при наличии соответствующей лицензии подавать это блюдо разрешено, тогда как в Китае и по всей Европе фугу полностью вне закона.

Еще одна рыба, не приносящая пользы — лосось, но лишь в том случае, если он был выращен на фермах. Здесь рыб кормят зерном, смешанным с антибиотиками и другими препаратами. Мясо рыбы в результате становится серым, и для возвращения ему привлекательного розового цвета производители добавляют опасное вещество астаксантин. Несмотря на очевидный вред для здоровья человека, «ядовитый лосось» запрещен только в Австралии и Новой Зеландии.

Американские медики пришли к выводу о вреде подсластителей, содержащихся в шоколадных яйцах с сюрпризом; в результате США являются единственной в мире страной, где это лакомство запрещено.

Непастеризованное молоко считается гораздо вкуснее и питательнее термически обработанного. Однако власти Канады, Австралии, Шотландии, а также 20 американских штатов решили оградить своих граждан от этого напитка, опасаясь риска распространения листериоза, сальмонеллеза и кишечной палочки. Запрет также относится ко всем продуктам из непастеризованного молока.

Защитники животных постоянно напоминают о жестоком обращении с утками и гусями, чья печень идет на производство фуагра, однако на законодательном уровне этот деликатес запрещен только в Индии, а также в бразильском городе Сан-Паулу.

Читать далее

Тоже интересно

Группа риска: рыбный стол против вашего иммунитета

Обсудить (1)

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Малоизвестные факты о нашей планете, которые способны сильно изумить
Тоже интересно
Все ловушки гастрономического туризма
Все ловушки гастрономического туризма
Женщины моря
Женщины моря