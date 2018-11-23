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Как получить еду из воздуха: удачный опыт Финляндии
Финская компания Solar Foods собирается выпускать еду на основе воздуха, воды и электричества.
Анастасия Баринова
23 ноября 2018 в 18:50
Неподалеку от Хельсинки открыта пилотная фабрика по выпуску еды нового типа. В первое время продукция не будет поступать на рынок: предварительно потребуется получить разрешение Европейской комиссии по безопасности продуктов (EFA). На это уходит около двух лет, в течение которых любая новая пища должна быть протестирована на животных и людях. Однако компания Solar Foods, предложившая технологию, не сомневается в успехе и после получения лицензии обещает ежегодно производить 50 млн. порций белка. При этом она также собирается строить экологически чистые фабрики на солнечных батареях или других возобновляемых источниках энергии.
Фабрика работает по принципу пивоварни, только перерабатывает не сахар, а водород и углекислоту. При помощи электролиза воды выделяется водород, который насыщают углекислым газом и небольшим количеством микроэлементов. В эту смесь подсаживают колонию водородоокисляющих бактерий, которые начинают производить клетки, содержащие до 60% белка, а также аминокислоты, аналогичные тем, что присутствуют в сое или съедобных водорослях. После термообработки получается питательный порошок, текстурой и внешним видом напоминающий сухое молоко. Его можно использовать для обогащения рациона белком, добавляя его в макароны, хлеб и так далее.
Идея использовать окисляющие водород бактерии давно интересует ученых. Так, российские химики научились с их помощью выпускать богатые белком корма для сельского хозяйства. Финский стартап, получивший инвестиции в размере 1 миллиона евро, был одобрен Европейским Союзом: с ростом численности населения Земли на фоне истощения ее ресурсов вопрос нехватки пищи для человечества становится все более острым.
Фабрика работает по принципу пивоварни, только перерабатывает не сахар, а водород и углекислоту. При помощи электролиза воды выделяется водород, который насыщают углекислым газом и небольшим количеством микроэлементов. В эту смесь подсаживают колонию водородоокисляющих бактерий, которые начинают производить клетки, содержащие до 60% белка, а также аминокислоты, аналогичные тем, что присутствуют в сое или съедобных водорослях. После термообработки получается питательный порошок, текстурой и внешним видом напоминающий сухое молоко. Его можно использовать для обогащения рациона белком, добавляя его в макароны, хлеб и так далее.
Идея использовать окисляющие водород бактерии давно интересует ученых. Так, российские химики научились с их помощью выпускать богатые белком корма для сельского хозяйства. Финский стартап, получивший инвестиции в размере 1 миллиона евро, был одобрен Европейским Союзом: с ростом численности населения Земли на фоне истощения ее ресурсов вопрос нехватки пищи для человечества становится все более острым.