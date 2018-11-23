В Сибири вырастили новые для России овощи
В новосибирском Академгородке вырастили кай-лан и хауттюйнию – овощные культуры, что широко распространены в Азии, но до сих пор не освоены в России.
Кай-лан также называют китайской брокколи – в КНР ее выращивают в промышленных масштабах, в Таиланде она входит в топ-10 самых распространенных овощей. Изучив содержание микро- и макроэлементов в верхней стеблевой части растений без соцветий, специалисты ЦСБС СО РАН выяснили, что стебель кай-лана: а) накапливает 32—46 миллиграмм-процентов витамина С; б) отличается повышенной концентрацией калия, кальция, магния и меди; в) содержит множество глюкозинолатов — веществ, характерных для крестоцветных, способных при регулярном употреблении предупреждать серьезные заболевания.
В Китае, в основном, употребляют в пище цветоносные побеги кай-лана, однако молодые листья также съедобны. По словам старшего научного сотрудника ЦСБС СО РАН и кандидата сельскохозяйственных наук Юрия Фотева, обычно побеги тушат в растительном масле, иногда с добавлением имбиря и чеснока.
Хауттюйния в России известна как декоративный почвопокровник и часто используется в садоводстве и цветочных композициях. Однако в Сибири вырастили не декоративную пестролистную форму этого растения, а хауттюйния, привезенную из китайской провинции Юньнань. В КНР ее называют рыбьей мятой, хотя аромат ее листьев и корней на самом деле далек и от мяты, и от рыбы или каких-либо морепродуктов.
В новосибирском Академгородке сравнили состав хауттюйнии с составом традиционных для наших огородов помидоров (сорт «дельта 264») и огурцов (сорт «F1 регина»). Оказалось, что элементов так называемого кроветворного комплекса (кобальт, медь, железо, марганец) в листьях и корневищах хауттюйнии в 2,9—11,2 раза больше. Корни экзотической культуры накапливают цинк в концентрации в 6,7 раза выше, чем томат, а листья — 35,6 миллиграмм-процентов аскорбиновой кислоты по сравнению с 16—23 миллиграмм-процентами у томата.
«Благодаря такому богатому ассортименту полезных веществ растение может служить адаптогеном, то есть повышать сопротивляемость организма. Не зря, когда диаспора китайцев переселяется в другую страну, она берет с собой именно хауттюйнию… ...Кроме того, есть исследования, которые подтверждают антибактериальный эффект хауттюйнии против паразитических видов грибов рода Trichophyton, бактерий стафилококков (в частности, вида, вызывающего гнойные поражения кожи) и микобактерий туберкулеза. Получается, растение потенциально можно использовать для борьбы с бактериальными инфекциями, против которых не действуют антибиотики», — говорит Фотев.
В пищу используют как листья, так и корни хауттюйнии. Во Вьетнаме из рыбьей мяты готовят салат, в Бутане добавляют в популярный соус чатни, в Японии делают из нее приправу. Тибетцы употребляют растение как свежим, так и обжаренным. Причем подземная часть чаще всего идет в блюдо в сыром виде. Это нехарактерно для азиатской кухни, особенно Китая, где продукты обычно подвергаются термической обработке, что, вероятно, делается для сохранения полезных свойств.
В новосибирском Академгородке сравнили состав хауттюйнии с составом традиционных для наших огородов помидоров (сорт «дельта 264») и огурцов (сорт «F1 регина»). Оказалось, что элементов так называемого кроветворного комплекса (кобальт, медь, железо, марганец) в листьях и корневищах хауттюйнии в 2,9—11,2 раза больше. Корни экзотической культуры накапливают цинк в концентрации в 6,7 раза выше, чем томат, а листья — 35,6 миллиграмм-процентов аскорбиновой кислоты по сравнению с 16—23 миллиграмм-процентами у томата.
«Благодаря такому богатому ассортименту полезных веществ растение может служить адаптогеном, то есть повышать сопротивляемость организма. Не зря, когда диаспора китайцев переселяется в другую страну, она берет с собой именно хауттюйнию… …Кроме того, есть исследования, которые подтверждают антибактериальный эффект хауттюйнии против паразитических видов грибов рода Trichophyton, бактерий стафилококков (в частности, вида, вызывающего гнойные поражения кожи) и микобактерий туберкулеза. Получается, растение потенциально можно использовать для борьбы с бактериальными инфекциями, против которых не действуют антибиотики», — говорит Фотев.
В пищу используют как листья, так и корни хауттюйнии. Во Вьетнаме из рыбьей мяты готовят салат, в Бутане добавляют в популярный соус чатни, в Японии делают из нее приправу. Тибетцы употребляют растение как свежим, так и обжаренным. Причем подземная часть чаще всего идет в блюдо в сыром виде. Это нехарактерно для азиатской кухни, особенно Китая, где продукты обычно подвергаются термической обработке, что, вероятно, делается для сохранения полезных свойств.