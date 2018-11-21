Еда

С какими продуктами Россия ассоциируется у иностранцев?

Ура, водка не на первом месте!
Интерфакс
21 ноября 2018 в 12:32
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  • С какими продуктами Россия ассоциируется у иностранцев?
    Фото: Pixabay
В эти дни в Сочи проходит III всероссийский конгресс туроператор и турагентов. В ходе сессии по гастротуризму президент Ассоциации культурно-гастрономического туризма России Маргарита Полоник озвучила результаты анкетирования иностранцев, которых попросили отметить продукты, ассоциирующиеся с Россией.

«По предварительным данным, самым популярным для иностранных туристов и самым запоминающимся во время посещения России стал борщ московский», — сказала Полоник.

На втором месте оказалась водка, а третье-четвертое поделили черная и красная икра.

Среди других популярных вариантов – пельмени, блины, квас и гречка.

Полоник также отметила, что доля гастротуризма в России пока составляет 2% от общего потока. По ее словам, ключевая задача на сегодня – развитие въездного гастротуризма, поскольку русская кухня для иностранцев пока «не очень понятна».

III всероссийский конгресс туроператор и турагентов завершится 23 ноября.

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