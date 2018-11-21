2021
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С какими продуктами Россия ассоциируется у иностранцев?
Ура, водка не на первом месте!
«По предварительным данным, самым популярным для иностранных туристов и самым запоминающимся во время посещения России стал борщ московский», — сказала Полоник.
На втором месте оказалась водка, а третье-четвертое поделили черная и красная икра.
Среди других популярных вариантов – пельмени, блины, квас и гречка.
Полоник также отметила, что доля гастротуризма в России пока составляет 2% от общего потока. По ее словам, ключевая задача на сегодня – развитие въездного гастротуризма, поскольку русская кухня для иностранцев пока «не очень понятна».
III всероссийский конгресс туроператор и турагентов завершится 23 ноября.