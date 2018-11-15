Сезон молодого вина: где попробовать божоле нуво в Москве
Вино Beaujolais делают из сорта винограда «гаме». Оно, как правило, не приспособлено к долгому хранению, но созревает значительно быстрее, чем знаменитое бордо или бургундские вина. Молодое божоле отличается довольно ярким ягодным вкусом, особым ароматом и (что немаловажно) практически полным отсутствием танинов. Полвека назад виноделы Божоле решили обернуть явные недостатки своего продукта во благо и, объединившись, провозгласили третий четверг ноября праздником вина нового урожая.
Сегодня традиционные празднования проводятся так: на центральную площадь городка Божо, где заранее установлены бочки с молодым вином, местные виноделы выходят с зажжёнными факелами из виноградной лозы. Ровно в полночь – со среды на четверг – с праздничным салютом из бочек начинает литься «Божоле Нуво».
Бытует мнение, что «Божоле Нуво» не сочетается с едой. Но это не так: сами французы подают вместе с ним сыры, например, не острый сешон, сухой Пьер Доре (сваренный из козьего и коровьего молока) или классический камамбер. Удивительно, но именно Божоле прекрасно сочетается с любыми блюдами из яиц, а если в них добавлены копченое мясо и травы, то трапеза превращается в настоящее гастрономическое путешествие.
Традиционно на праздник молодого вина французы готовят говядину или кролика: сначала вымачивают в том самом божоле, затем обжаривают в специях, а после тушат в красном вине. Такое блюдо, как правило, готовится впрок и с каждым днем становится только насыщеннее. Для тех, кто не может отказаться от рыбы, тоже есть опция: в вине можно замариновать угря и даже отварить форель. Но это, скорее, гастрономический эксперимент для гурманов.
В кафе «Мишель» мы следуем классическому правилу сочетаемости и подаем те блюда, состав которых прост и соответствует региону Божоле. В этом году к бокалу красного молодого мы рекомендуем салат с козьим сыром и свеклой, нежная утиную грудку с грушей и пюре из сельдерея и, как альтернативу, средиземноморское ризотто с шафраном и морепродуктами. На десерт подаем грушу в вине с шоколадным кремом и небольшим золотым куполом.
Традиционно в третий четверг ноября кафе “Мишель” начнет отмечать праздник молодого вина Божоле Нуво. В этом году шеф “Мишель” решил использовать максимально гастрономичные сочетания, которые подчеркнут чуть терпкую текстуру вина и станут прекрасным дополнением к вину во время праздника. Традиционный салат с козьим сыром и свеклой станет отличным “аперитивом” и прекрасным основным блюдом для тех, кто готов начать свой вечер с Божоле.
Нежная утиная грудка с грушей и воздушным пюре из сельдерея и, как альтернатива, средиземноморское ризотто с шафраном и морепродуктами считаются не только традиционными позициями в меню молодого вина, но еще и благодаря своей легкости и беспроигрышном сочетании могут одинаково хорошо аккомпанировать более зрелым винам. На десерт в этом году полагается классика - груша в вине с шоколадным кремом. Плотная, выдержанная в вине груша, с небольшим золотым куполом утопает в вине вместе с “поленом” из горького шоколада с корицей и орешками.
Традиционно на праздник молодого вина французы готовят говядину или кролика: сначала вымачивают в том самом божоле, затем обжаривают в специях, а после тушат в красном вине. Такое блюдо, как правило, готовится впрок и с каждым днем становится только насыщеннее. Для тех, кто не может отказаться от рыбы, тоже есть опция: в вине можно замариновать угря и даже отварить форель. Но это, скорее, гастрономический эксперимент для гурманов.
В кафе «Мишель» мы следуем классическому правилу сочетаемости и подаем те блюда, состав которых прост и соответствует региону Божоле. В этом году к бокалу красного молодого мы рекомендуем салат с козьим сыром и свеклой, нежная утиную грудку с грушей и пюре из сельдерея и, как альтернативу, средиземноморское ризотто с шафраном и морепродуктами. На десерт подаем грушу в вине с шоколадным кремом и небольшим золотым куполом.
Традиционно в третий четверг ноября кафе «Мишель» начнет отмечать праздник молодого вина Божоле Нуво. В этом году шеф «Мишель» решил использовать максимально гастрономичные сочетания, которые подчеркнут чуть терпкую текстуру вина и станут прекрасным дополнением к вину во время праздника. Традиционный салат с козьим сыром и свеклой станет отличным «аперитивом» и прекрасным основным блюдом для тех, кто готов начать свой вечер с Божоле.
Нежная утиная грудка с грушей и воздушным пюре из сельдерея и, как альтернатива, средиземноморское ризотто с шафраном и морепродуктами считаются не только традиционными позициями в меню молодого вина, но еще и благодаря своей легкости и беспроигрышном сочетании могут одинаково хорошо аккомпанировать более зрелым винам. На десерт в этом году полагается классика — груша в вине с шоколадным кремом. Плотная, выдержанная в вине груша, с небольшим золотым куполом утопает в вине вместе с «поленом» из горького шоколада с корицей и орешками.