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Норвежские сыры покорили World Cheese Awards 2018
Представляем главные итоги международного конкурса сыроваров.
National Geographic Россия
8 ноября 2018 в 15:11
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World Cheese Awards 2018, международный конкурс сыроваров. Во второй раз в истории чемпионский титул достался сыру из Норвегии. Фанауст (Fanaost) – неострый полутвердый сыр, который производится из пастеризованного коровьего молока и по вкусу и консистенции чем-то напоминает Гауду. Фанауст производится на ферме Устергорден, расположенной неподалеку от Бергена.
Второе место занял французский Оссо-Ирати (Agour Pur Brebis AOP Ossau Iraty) – полутвердый сыр из овечьего молока. Во вкусе Оссо-Ирати присутствуют ореховые и оливковые оттенки. Этот сыр производится на ферме в Северной стране Басков, что на юго-западе Франции.
Третье место досталось еще одному представителю норвежского сыроварения – Хельфейту (Helfeit). Этот традиционный коричневый козий сыр производится на ферме Стурдален Гардсбрюк в местечке Тинн в провинции Телемарк.
На World Cheese Awards 2018 было представлено почти 3472 сорта сыра из 41 страны. В состав жюри конкурса вошли 230 человек: сырные сомелье, сыровары, а также блогеры, журналисты, представители музеев и других учреждений, не связанных напрямую с гастрономией. Они оценивали внешний вид сыра, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенцию) и, собственно, вкус.
За почти 30-летнюю историю World Cheese Awards 2018 норвежский сыр победил лишь во второй раз. Впервые это произошло в 2016 году, когда «золото» взял Крафткар – сыр с голубой плесенью.
Второе место занял французский Оссо-Ирати (Agour Pur Brebis AOP Ossau Iraty) – полутвердый сыр из овечьего молока. Во вкусе Оссо-Ирати присутствуют ореховые и оливковые оттенки. Этот сыр производится на ферме в Северной стране Басков, что на юго-западе Франции.
Третье место досталось еще одному представителю норвежского сыроварения – Хельфейту (Helfeit). Этот традиционный коричневый козий сыр производится на ферме Стурдален Гардсбрюк в местечке Тинн в провинции Телемарк.
На World Cheese Awards 2018 было представлено почти 3472 сорта сыра из 41 страны. В состав жюри конкурса вошли 230 человек: сырные сомелье, сыровары, а также блогеры, журналисты, представители музеев и других учреждений, не связанных напрямую с гастрономией. Они оценивали внешний вид сыра, качество корочки, основные характеристики (содержание влаги, жира, цвет, консистенцию) и, собственно, вкус.
За почти 30-летнюю историю World Cheese Awards 2018 норвежский сыр победил лишь во второй раз. Впервые это произошло в 2016 году, когда «золото» взял Крафткар – сыр с голубой плесенью.