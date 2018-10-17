  • Сыр на службе у науки
    Фото: Ребекка Хейл, NGM staff, Бенджамин Э. Вульф (микробы)
  • Сыр на службе у науки
    Фото: moritz320 / Pixabay.com
Еда

Сыр на службе у науки

В сыре много бактерий и грибов. Наблюдая за ними, можно сделать важные открытия.
Дэниэл Стоун
17 октября 2018 в 13:13

Приготовление сыра – искусство и одновременно наука. Как и другие ферментированные продукты, этот – результат взаимодействия бактерий, дрожжей и плесени. Состоит он преимущественно из свернувшегося молока, но именно уникальная совокупность микробов определяет текстуру и запах. 

Лаборатория микробиолога Бенджамина Вульфа в Университете Тафтса, Бостон, изучает взаимодействие бактерий и грибов в рамках экосистем сыра. Вульф сравнивает их с сообществами живых организмов, которые образуются в кишечнике человека или горстке земли. «В корках сыра есть место и войне, и миру», – замечает Вульф. 

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Понимание того, что влияет на поведение микробов, поможет людям управлять ими. Возможно, это приведет к изобретению более эффективных лекарств, новых способов защиты урожая от болезней и (в будущем) – к колонизации микробами других планет. Не говоря уже об улучшении качества сыра.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№181, октябрь 2018).
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