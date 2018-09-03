Главные гастрономические фестивали сентября в России
«Свияжская уха»
Гастрономический фестиваль «Свияжская уха» пройдет на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в 60 км от Казани. В программе — рыбалка и конкурс рыбаков, дегустация ухи, костюмированное шествие, викторины, хороводные игры, танцы и развлечения для детей.
Где: Свияжск, Татарстан
Когда: 9 сентября 2018
Фестиваль Мичуринского яблока
Гастрофест с множеством яблочных блюд, конкурс яблочных костюмов, мастер-классы и развлечения для детей.
Где: Мичуринск, Тамбовская область
Когда: 21−22 сентября 2018 года
«МедовухаFest»
В программе «МедовухиФест-2018» — дегустации медовухи, презентации национальной русской кухней и кухни стран мира, сладкие угощения, фермерская продукция, стрит-фуд, Гастрономическая карта Владимирской области, а также мастер-классы, детские развлечения, силовое шоу. В 2017 году фестиваль посетили более 6 тысяч человек.
Где: Суздаль, Владимирская область, Парк 950-летия города.
Когда: 7−8 сентября 2018
«За Окой пасутся КО… »
5-й Региональный молочный фестиваль «За Окой пасутся КО… » пройдет в дубовой роще около села Коростово Рязанского района в 22 км от Рязани. В программе праздника — дегустация и продажа фермерской молочной продукции хозяйств Рязанской области (Молочная биржа), парад коров в специально изготовленных костюмах (Молочное дефиле), соревнование в скорости и выносливости семейных пар (Молочный забег), детские развлечения и ремесленные мастер-классы (Молочная деревня) и блюда ресторанов Рязани (Молочный ресторан).
Где: Коростово, Рязанская область
Когда: 8 сентября 2018
День Арбуза
В арбузной столице России целый день будет проходить ярмарка-продажа арбузов, бахчевых, мясомолочной и рыбной продукции местного производства, а увенчает все праздничный концерт.
Где: Астрахань, Центральный стадион
Когда: 15 сентября 2018
«Лукова Ярмонка 2018»
8 сентября в туристическом комплексе «Ростовский» вас ждут луковый базар, угощения и сувениры, конкурс «Расти, коса», выставка-продажа традиционных гастрономических специалитетов, дегустация луковых кулинарных шедевров от кафе «Лукова слобода», мастер-классы по плетению «луковых» кос и концертная программа «Луково веселье».
Где: Ростов Великий, Ярославская область
Когда: 8 сентября 2018
«Чагода — родина серых щей»
Чагодощенский край, признанный родиной серых щей, был нанесен на «Вкусную карту России» в 2015 году. В программе фестиваля — театрализованное представление, Белобычковская ярмарка, гастрономический квест «Серые щи на ярмарке ищи», гастрономический театр и мастер-класс по рубке крошева и варке серых щей.
Где: Чагода, Вологодская область
Когда: 15 сентября 2018
«Держи краба»
3-й Международный фестиваль камчатских крабов «Держи краба! » (Grab a crab!) на 10 дней захватит рестораны Владивостока, других городов Приморья, Дальнего Востока и всей России. На Дальнем Востоке камчатский краб будет продаваться по специальной цене, благодаря сотрудничеству с рыбаками Дальнего Востока — 900 рублей за килограмм, а в ресторанах России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни с авторскими соусами от шеф-поваров. На фестиваль приезжают туристы из Китая и Кореи.
Где: Владивосток, Приморье
Когда: 17−27 сентября 2018
«Аджика»
II открытый гастрономический фестиваль кавказской кухни «Аджика» пройдет в районе Ессентукского городского озера. В программе «Аджики-2018» — дегустации блюд кавказской кухни, кулинарные мастер-классы, осетинские и аджарские танцы, трюки на барабанах и лезгинка, фотозоны, катание на лошадях и соревнования в настольных играх для детей.
Где: Ессентуки, Ставропольский край
Когда: 16 сентября 2018
Фестиваль клюквы
В программе клюквенного фестиваля — блюда с клюквой от горячих закусок и выпечки до десертов и соков, конкурс кулинаров на создание лучшего соуса из клюквы, приключенческий квест и дефиле костюмов для детей, а также клюквенное подворье, где научат варить варенье из зелёной клюквы, коптить рыбу, плести корзины и резьба по дереву.
Где: Весьегонск, Тверская область,
Когда: 22 сентября 2018
По данным ТурСтат, вход на гастрономические фестивали в России свободный.
Рейтинг гастротуризма начала осени-2018 представлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрособытий сентября.