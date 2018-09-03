  • Главные гастрономические фестивали сентября в России
    Фото: vk.com/greyshchi
  • Главные гастрономические фестивали сентября в России
    В сентябре Ессентуки примут II открытый гастрономический фестиваль кавказской кухни «Аджика». Фото: Светлана Иванова
Еда

Главные гастрономические фестивали сентября в России

От Рязани и Астрахани до Татарстана и Владивостока — аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов гастрономических и кулинарных фестивалей / праздников в России в сентябре 2018 года.
ТурСтат
3 сентября 2018 в 13:38
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«Свияжская уха»

Гастрономический фестиваль «Свияжская уха» пройдет на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в 60 км от Казани. В программе — рыбалка и конкурс рыбаков, дегустация ухи, костюмированное шествие, викторины, хороводные игры, танцы и развлечения для детей.

Где: Свияжск, Татарстан

Когда: 9 сентября 2018

Фестиваль Мичуринского яблока

Гастрофест с множеством яблочных блюд, конкурс яблочных костюмов, мастер-классы и развлечения для детей.

Где: Мичуринск, Тамбовская область

Когда: 21−22 сентября 2018 года

«МедовухаFest»

  • Главные гастрономические фестивали сентября в России
    Фото: vk.com/medovuha_fest

В программе «МедовухиФест-2018» — дегустации медовухи, презентации национальной русской кухней и кухни стран мира, сладкие угощения, фермерская продукция, стрит-фуд, Гастрономическая карта Владимирской области, а также мастер-классы, детские развлечения, силовое шоу. В 2017 году фестиваль посетили более 6 тысяч человек.

Где: Суздаль, Владимирская область, Парк 950-летия города.

Когда: 7−8 сентября 2018

«За Окой пасутся КО… »

5-й Региональный молочный фестиваль «За Окой пасутся КО… » пройдет в дубовой роще около села Коростово Рязанского района в 22 км от Рязани. В программе праздника — дегустация и продажа фермерской молочной продукции хозяйств Рязанской области (Молочная биржа), парад коров в специально изготовленных костюмах (Молочное дефиле), соревнование в скорости и выносливости семейных пар (Молочный забег), детские развлечения и ремесленные мастер-классы (Молочная деревня) и блюда ресторанов Рязани (Молочный ресторан).

Где: Коростово, Рязанская область

Когда: 8 сентября 2018

День Арбуза

  • Главные гастрономические фестивали сентября в России
    Фото: Pixabay
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