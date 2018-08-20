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Еда и мир: гавайская кухня
Национальная кухня экзотических Гавайев штурмует рестораны по всему миру. Неудивительно, ведь она отвечает всем современным требованиям к свежести продуктов, их сезонности и фотогеничности.
20 августа 2018 в 12:25
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Поке
Само слово «поке» можно перевести как «резать». Главный ингредиент этого салата — замаринованный в соевом соусе тунец на подушке из риса, с луком, перцем, кунжутом, васаби и орехами. Вместо тунца также используется лосось, треска, гребешок и даже тофу, а вместо риса — киноа и булгур, но одно остаётся неизменно — подача в глубокой тарелке или миске (боуле) и идеальное сочетание белков, жиров и углеводов.
Лаулау
Лаулау отвечает уже другому, но ничуть не менее популярному тренду — slow cooking. Кусочки мяса (обычно свинины), рыбы или морепродуктов прослаивают овощами (мелко порезанными луком, морковью, шпинатом), заворачивают в листья таро или бананового дерева и несколько часов запекают в печи (традиционно подземной, но в принципе подойдёт любая) или готовят на пару как долму, после чего подают на стол с салатом и рисом.
Локо-моко
Это появившееся в 1940-х годах и немедленно ставшее популярным блюдо стоит заказывать на завтрак и только будучи голодным как волк, ведь после него вы не сможете запихнуть в себя ни кусочка. На гору белого риса водружают толстую мясную котлету, на котлету — яичницу-глазунью и всё это сверху обильно сдабривают густой кисло-сладкой говяжьей подливкой. Подойдёт как сёрферу, так и любому, кто борется с похмельем.