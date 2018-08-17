Морской ананас
В Японии его называют хоя или мабоя, а в научных кругах он известен как Halocynthia roretzi. Впрочем, самое расхожее название этого обитателя подводного мира — морской ананас, что неудивительно: он и впрямь чем-то похож на тропический фрукт.
При рождении существо напоминает головастика и бодро плавает в море. Повзрослев, «приклеивается» к подводным камням или скалам и становится похожим на растение.
Блюда из морского ананаса популярны в Южной Корее и Японии. Лучшим сезоном ловли считается лето, в особенности, июнь и июль.
В Японии из хоя делают сасими, подают к сакэ. В Корее он нередко используется при изготовлении чоткаля, кимчи и хве. Сразу после вылова он может похвастать восхитительным океанским ароматом, а вот морской ананас «второй свежести», как у Булгакова, совершенно неудобоварим.