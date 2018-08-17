Еда

Морской ананас

Красиво, вкусно и полезно.
Visit Japan
17 августа 2018 в 12:02
414
  • Сасими из морского ананаса
    Сасими из морского ананаса
    Фото: Wikimedia Commons, Go! Go! Tohoku, Minamisanriku Tourism Association

В Японии его называют хоя или мабоя, а в научных кругах он известен как Halocynthia roretzi. Впрочем, самое расхожее название этого обитателя подводного мира — морской ананас, что неудивительно: он и впрямь чем-то похож на тропический фрукт.

При рождении существо напоминает головастика и бодро плавает в море. Повзрослев, «приклеивается» к подводным камням или скалам и становится похожим на растение.

Блюда из морского ананаса популярны в Южной Корее и Японии. Лучшим сезоном ловли считается лето, в особенности, июнь и июль.

В Японии из хоя делают сасими, подают к сакэ. В Корее он нередко используется при изготовлении чоткаля, кимчи и хве. Сразу после вылова он может похвастать восхитительным океанским ароматом, а вот морской ананас «второй свежести», как у Булгакова, совершенно неудобоварим.

Тоже интересно

Что мы будем есть завтра: 4 экзотических плода, выращенных в Сибири

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Тоже интересно
Гастрономические переулки Кореи
Гастрономические переулки Кореи
Спецпроект
Путешествуй на авто с комфортом! Не упусти последние теплые дни!
Путешествуй на авто с комфортом! Не упусти последние теплые дни!