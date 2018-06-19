  • Вызов брошен: в британском кафе подают завтрак, который никто не может съесть
    Фото: Shepherd place farm / Facebook
  • Вызов брошен: в британском кафе подают завтрак, который никто не может съесть
    Они попытались вчетвером — и тоже без толку. Фото: Shepherd place farm / Facebook
Еда

Вызов брошен: в британском кафе подают завтрак, который никто не может съесть

Кафе Shepherd’s Place Farm Café в британском городе Донкастер, графство Йоркшир, прославилось на всю страну, предложив своим посетителям завтрак, который никто не в состоянии осилить до конца.
National Geographic Россия
19 июня 2018 в 16:24
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Завтрак, получивший название «Терминатор-2», включает в себя все компоненты традиционного английского завтрака: бекон, сосиски, яйца, грибы, помидоры, фасоль и тосты. Отличие от обычного предложения заключается в том, что каждый из компонентов представлен в значительно большем объеме — в «Терминаторе-2» 65 съедобных элементов.

Несмотря на свои размеры, блюдо стоит 15 фунтов стерлингов, что совсем немного по британским меркам.

Предыдущий монструозный завтрак, «Терминатор», был в два раза меньше, стоил £7.95 и пользовался большой популярностью. По словам владельца заведения, многие из гостей справлялись с ним слишком легко — и в результате, в качестве нового вызова, в меню появился «Терминатор-2».

На данный момент никто из посетителей не смог съесть новый завтрак полностью. Если кому-то это удастся, владелец кафе обещает увековечить его (или ее) имя на местной стене славы. Пока же на странице фермы (на территории которой и находится кафе) в Facebook выкладываются фотографии неудачных попыток.

При всей эпичности «Терминатора-2», до статуса самого сытного завтрака в мире ему далеко. В британском же Грейт-Ярмуте подают завтрак, содержащий 6000 килокалорий и весящий 4 килограмма.

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