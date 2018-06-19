Вызов брошен: в британском кафе подают завтрак, который никто не может съесть
Завтрак, получивший название «Терминатор-2», включает в себя все компоненты традиционного английского завтрака: бекон, сосиски, яйца, грибы, помидоры, фасоль и тосты. Отличие от обычного предложения заключается в том, что каждый из компонентов представлен в значительно большем объеме — в «Терминаторе-2» 65 съедобных элементов.
Несмотря на свои размеры, блюдо стоит 15 фунтов стерлингов, что совсем немного по британским меркам.
Предыдущий монструозный завтрак, «Терминатор», был в два раза меньше, стоил £7.95 и пользовался большой популярностью. По словам владельца заведения, многие из гостей справлялись с ним слишком легко — и в результате, в качестве нового вызова, в меню появился «Терминатор-2».
На данный момент никто из посетителей не смог съесть новый завтрак полностью. Если кому-то это удастся, владелец кафе обещает увековечить его (или ее) имя на местной стене славы. Пока же на странице фермы (на территории которой и находится кафе) в Facebook выкладываются фотографии неудачных попыток.
При всей эпичности «Терминатора-2», до статуса самого сытного завтрака в мире ему далеко. В британском же Грейт-Ярмуте подают завтрак, содержащий 6000 килокалорий и весящий 4 килограмма.