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Итальянский дворик в центре Москвы: веранда The Mad Cook
В ресторане The Mad Cook открылась летняя веранда — теперь она стала больше и уютней. Кстати, в меню появились новинки от знаменитого шеф-повара — Максима Волкова: от окрошки до мороженого с голубикой!
13 июня 2018 в 19:12
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Теперь веранда The Mad Cook — это настоящий цветущий итальянский сад, скрытый от шумной проезжей части Цветного бульвара. Поводов заглянуть на веранду The Mad Cook немало: здесь предложат прохладные коктейли и лимонады, кальяны и конечно же, летние новинки из меню.
Окрошка с докторской колбасой, легкий свекольник на овощном бульоне и прохладный гаспачо с овощами или крабом — куда же без классики!
Ресторан The Mad Cook
Цветной б-р, 2 (вход с Малого Сергиевского переулка)
Забронировать столик можно по телефону: +74957752085