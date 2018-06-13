  • Итальянский дворик в центре Москвы: веранда The Mad Cook
    Фото: The Mad Cook
  • Итальянский дворик в центре Москвы: веранда The Mad Cook
    Фото: The Mad Cook
Еда

Итальянский дворик в центре Москвы: веранда The Mad Cook

В ресторане The Mad Cook открылась летняя веранда — теперь она стала больше и уютней. Кстати, в меню появились новинки от знаменитого шеф-повара — Максима Волкова: от окрошки до мороженого с голубикой!
13 июня 2018 в 19:12
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Теперь веранда The Mad Cook — это настоящий цветущий итальянский сад, скрытый от шумной проезжей части Цветного бульвара. Поводов заглянуть на веранду The Mad Cook немало: здесь предложат прохладные коктейли и лимонады, кальяны и конечно же, летние новинки из меню.

Окрошка с докторской колбасой, легкий свекольник на овощном бульоне и прохладный гаспачо с овощами или крабом — куда же без классики!


В соседних разделах меню — еще больше разнообразия: например, новинка от шефа — салат с овощами и бальзамическим уксусом или с осьминогом и кальмарами. В разделе закусок появился (неожиданно!) мексиканский тако с курицей или креветкой, овощами и пикантным соусом. Добавился в меню раздел сезонных ягод: теперь гости могут заказать клубнику, голубику и черешню — которые, кстати, отлично идут с мороженым!

Ресторан The Mad Cook
Цветной б-р, 2 (вход с Малого Сергиевского переулка)
Забронировать столик можно по телефону: +74957752085

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