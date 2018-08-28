  • Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
    Фото: Daniel Oines/Flickr.com
  • Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
    Фото: Cristina Sanvito/Flickr.com
  • Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
    Фото: Pixabay.com
  • Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
    Фото: Pixabay.com
  • Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
    Фото: Pixabay.com
  • Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
    Фото: Pixabay.com
  • Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
    Фото: Pixabay.com
Еда

Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся

Может ли еда не портиться на протяжении долгого времени? Этим свойством обладает ограниченное число продуктов, и вот некоторые из них.
Анастасия Баринова
28 августа 2018 в 12:08
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Недавно канадские ученые обнаружили в Британской Колумбии огород, созданный 3,8 тысяч лет назад: почти 4000 клубней растения Sagittaria latifolia, родственного картофелю, сохранились благодаря особому составу болотистой почвы. В Антарктиде был найден фруктовый пирог возрастом 106 лет: его оставила экспедиция Роберта Скотта. Вряд ли эта пища пригодна к употреблению в наши дни, однако ряд других продуктов способны оставаться вкусными и полезными на протяжении многих лет.

1. Консервированные бобы

Секретом их длительного хранения является способ обработки: высушивание лишает их воды, что затрудняет рост бактерий и образование плесени. А затем в процессе консервации приостанавливается действие любых ферментов, которые естественным образом разрушали бы даже сухой продукт. Поэтому при правильной подготовке и наличии герметичной банки бобовые культуры (в их числе также фасоль, горох и чечевица) могут храниться десятилетиями, оставаясь надежным источником белка.

2. Уксус

Кислота уксуса обусловлена действием бактерий ацетобактер, и они же делают его пригодным для употребления практически бессрочно. Измениться может лишь внешний вид «цветных» уксусов: розового, винного, бальзамического: они приобретут осадок, что не повлияет ни на вкус, ни на безопасность продукта. А традиционный белый уксус останется кристально чистым.

3. Мед Читать далее

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