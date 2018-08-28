Пережить апокалипсис: 6 продуктов, которые не портятся
Недавно канадские ученые обнаружили в Британской Колумбии огород, созданный 3,8 тысяч лет назад: почти 4000 клубней растения Sagittaria latifolia, родственного картофелю, сохранились благодаря особому составу болотистой почвы. В Антарктиде был найден фруктовый пирог возрастом 106 лет: его оставила экспедиция Роберта Скотта. Вряд ли эта пища пригодна к употреблению в наши дни, однако ряд других продуктов способны оставаться вкусными и полезными на протяжении многих лет.
1. Консервированные бобы
Секретом их длительного хранения является способ обработки: высушивание лишает их воды, что затрудняет рост бактерий и образование плесени. А затем в процессе консервации приостанавливается действие любых ферментов, которые естественным образом разрушали бы даже сухой продукт. Поэтому при правильной подготовке и наличии герметичной банки бобовые культуры (в их числе также фасоль, горох и чечевица) могут храниться десятилетиями, оставаясь надежным источником белка.
2. Уксус
Кислота уксуса обусловлена действием бактерий ацетобактер, и они же делают его пригодным для употребления практически бессрочно. Измениться может лишь внешний вид «цветных» уксусов: розового, винного, бальзамического: они приобретут осадок, что не повлияет ни на вкус, ни на безопасность продукта. А традиционный белый уксус останется кристально чистым.
3. Мед Читать далее
В 2015 году при раскопках в Египте археологи нашли мед возрастом 3 000 лет, и он был полностью съедобным. Долговечность продукта объясняется его составом: бактериям не подходит среда, почти не имеющая воды, зато полная сахара. Кроме того, пчелы в процессе производства меда насыщают его небольшим количеством перекиси водорода, который обладает способностью подавлять рост бактерий. Единственным минусом длительного хранения меда является его кристаллизация, но если его слегка нагреть, он снова станет прежним.
4. Соевый соус
Соевый соус — это продукт брожения соевых бобов под воздействием грибков рода аспергилл. Гарантию на столетия ученые ему не дают, но благодаря большой концентрации соли в сочетании с ферментацией он продержится не менее трех лет. Правда, многое зависит от типа соевого соуса и температуры, в которой он находится после открытия. А если соус испортится, то произойдет это из-за плесени, которая появится вокруг крышки и пойдет ниже.
5. Белый рис
С соевым соусом отлично сочетается белый пропаренный рис, притом срок его хранения в плотно закрытой емкости превышает 30 лет. Идеальные условия: температура около +3°C и отсутствие доступа воздуха. А вот запасаться коричневым рисом на случай апокалипсиса не следует: его волокна содержат ненасыщенные жиры, которые со временем придают рису прогорклый вкус и неприятный запах.
6. Темный шоколад
Сладкую жизнь в трудные времена поможет создать шоколад, но обязательно темный, без добавления молока, которое портится достаточно быстро. Зато минимальный срок хранения шоколада с высоким содержанием какао и без посторонних добавок составляет около двух лет. За этот период может измениться его внешний вид: на его поверхности выступит жир, с первого взгляда похожий на плесень. Здесь нет ничего страшного: это естественный процесс для продукта, совершенно не влияющий ни на его вкусовые, ни на питательные характеристики. Кроме того, соль (без добавления йода) и сахар в герметичных контейнерах прослужат еще очень долго.
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