Сколько можно пить? Установлена безопасная доза алкоголя
Рассчитывая влияние алкоголя на организм, медики оперируют «условными единицами»: за одну единицу алкоголя принимают 10 мл чистого спирта (этанола). В Великобритании допускается употребление 14-ти «единиц» в неделю. В США эти нормы — около 190 мл в неделю для мужчин и в два раза меньше для женщин, в Канаде — 204/136 мл соответственно.
По данным Минздрава РФ, мужчина может с низким риском для здоровья выпивать одну бутылку крепленого вина (18% спирта) в неделю, или рюмку водки два раза в день. Для женщин эти параметры были установлены на уровне двух бокалов сухого вина объемом 100 миллилитров и крепостью 13 градусов, или бокала шампанского объемом 150 миллилитров, или одной рюмки водки в день. Превышение дозировки поднимает и уровень риска.
Существуют онлайн-калькуляторы, позволяющие самостоятельно подсчитать свою зависимость от регулярного употребления алкоголя. Но эти нормы могут быть пересмотрены. Ученые из Кембриджского университета провели новое исследование, изучив привычки и состояние здоровья 599 912 человек из 19 стран мира. На основе этих данных выяснилось, что безвредная еженедельная доза не может превышать 100 мл чистого спирта.
На момент начала исследования люди не имели заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом почти половина людей выпивало такое количество алкоголя, что в неделю их организм получал около 100 мл этилового спирта. Большие дозы, свыше 300 мл в неделю, позволяло себе около 8% исследуемых людей.
Сравнив данные о состоянии здоровья спустя 7,5 лет, ученые установили, что риск инфаркта на 48% ниже у тех, кто выпивает менее 100 мл этанола в неделю. Вдвое большая доза, по мнению ученых, может способствовать сокращению жизненного срока на 1−2 года. Если же употреблять более 350 мл в неделю — жизнь может сократиться на 4−5 лет.
Помимо инфаркта, избыток спиртного ведет к повышенному риску сердечной недостаточности, гипертонической болезни, аневризмы аорты и инсульта.
Небольшая шпаргалка:
100 мл чистого спирта содержится, например, в 10 бокалах сухого вина (150 мл) или 10 рюмках (30 мл) водки, а 1 бутылка водки объемом 0,7 л — это двойное превышение максимально возможной недельной нормы.