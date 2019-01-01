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Еда

Сколько можно пить: безопасная доза алкоголя

В странах мира по-разному определяют безопасное для здоровья количество алкоголя. Результаты нового исследования показывают, что вред может причинить относительно небольшое количество спиртного.
Анастасия Баринова
1 января 2019 в 19:35
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  • Сколько можно пить: безопасная доза алкоголя
    Фото: Pixabay.com
Рассчитывая влияние алкоголя на организм, медики оперируют «условными единицами»: за одну единицу алкоголя принимают 10 мл чистого спирта (этанола).  В Великобритании допускается употребление 14-ти «единиц» в неделю. В США эти нормы – около 190 мл в неделю для мужчин и в два раза меньше для женщин, в Канаде – 204/136 мл соответственно.

  По данным Минздрава РФ (2017), мужчина может с низким риском для здоровья выпивать одну бутылку крепленого вина (18% спирта) в неделю, или рюмку водки два раза в день. Для женщин эти параметры были установлены на уровне двух бокалов сухого вина объемом 100 миллилитров и крепостью 13 градусов, или бокала шампанского объемом 150 миллилитров, или одной рюмки водки в день. Превышение дозировки поднимает и уровень риска.


Кроме того, существуют онлайн-калькуляторы, позволяющие самостоятельно подсчитать свою зависимость от регулярного употребления алкоголя.

Есть и другие источники, на которые можно ориентироваться: в 2018 году было опубликовано исследование Кембриджского университета. Ученые изучили привычки и состояние здоровья 599 912 человек из 19 стран мира, и выяснили, что безвредная еженедельная доза не может превышать 100 мл чистого спирта.

На момент начала исследования люди не имели заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом почти половина людей выпивало такое количество алкоголя, что в неделю их организм получал около 100 мл этилового спирта. Большие дозы, свыше 300 мл в неделю, позволяло себе около 8% исследуемых людей.


 Сравнив данные о состоянии здоровья спустя 7,5 лет, ученые установили, что риск инфаркта на 48% ниже у тех, кто выпивает менее 100 мл этанола в неделю. Вдвое большая доза, по мнению ученых, может способствовать сокращению жизненного срока на 1-2 года. Если же употреблять более 350 мл в неделю – жизнь может сократиться на 4-5 лет.

Помимо инфаркта, избыток спиртного ведет к повышенному риску сердечной недостаточности, гипертонической болезни, аневризмы аорты и инсульта.

Небольшая шпаргалка:
100 мл чистого спирта содержится, например, в 10 бокалах сухого вина (150 мл) или 10 рюмках (30 мл) водки, а 1 бутылка водки объемом 0,7 л – это двойное превышение максимально возможной недельной нормы.

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