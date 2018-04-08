  • Сможет ли Китай прокормить себя
    Во время ежегодного фестиваля в уезде Сюйи, расположенном к северо-западу от Шанхая, десять тысяч человек одновременно угощаются деликатесом, которым знамениты эти края, — раками. По некоторым оценкам, в здешних озерах добывают по сто тысяч тонн раков в год.
  • Сможет ли Китай прокормить себя
    Традиционные рисовые террасы Лаохуцзуй. Весной крестьяне высаживают здесь рассаду, некоторые до сих пор распахивают землю с помощью плугов, запряженных буйволами. Хотя в Китае и идет индустриализация сельского хозяйства, ключевая роль в аграрном производстве пока по-прежнему принадлежит мелким фермам.
  • Сможет ли Китай прокормить себя
    Пара пьет чай в роскошном отеле Шанхая, делая снимки нового делового района. По мере того как благосостояние китайцев растет, их вкусы начинают больше походить на западные: растет потребление мяса, молочных продуктов и полуфабрикатов.
  • Сможет ли Китай прокормить себя
    В загонах, расположенных на территории фермы в Бэнбу (провинция Аньхой на востоке Китая), принадлежащей компании Modern Farming, содержат телят. Всего на этой крупнейшей в стране молочной ферме обитает не менее 36 тысяч коров. Потребление молока в Китае стремительно растет с 1990-х.
Еда

Сможет ли Китай прокормить себя

Рост аппетитов одной страны ведет к реструктуризации аграрного сектора во всем мире.
Текст: Трейси Макмиллан Фото: Джордж Стайнмиц
8 апреля 2018 в 18:37

Когда наблюдаешь, как Цзян Ваньнянь и Пин Куйсян снимают урожай семян дайкона со своих пресловутых 6 соток в провинции Ганьсу (север Центрального Китая), кажется, будто время повернули вспять.

Высушенная солнцем долина, окруженная темными горами. На площадке, вымощенной плиткой, лежит груда высохших гигантских — почти метр в высоту — растений. Цзян переезжает ее на ржавом тракторе, а его жена Пин самодельными вилами поправляет груду, чтобы ее можно было переехать снова. Подкидывая измельченную солому вверх, они задирают головы и смотрят, как на землю обрушивается красноватый дождь из семян. Так проходит не один час. Пин тихонько напевает: «Дуй, ветер, дуй! » Специальная машина сделала бы все за несколько минут, но машина слишком дорога. У Цзяна и Пин нет денег, чтобы ее купить, вот они и молотят дайкон точно так же, как молотили крестьяне сотни лет назад.

Цзян и Пин — это одна сторона медали под названием «Китайское сельское хозяйство». Более 90 процентов всех ферм здесь занимают меньше гектара, а средний размер ферм — один из самых скромных в мире. Но есть и другая сторона. За последние четыре десятилетия Китай в аграрной сфере прошел путь, который у западных стран занял полтора века, и по-своему переосмыслил их опыт. Сегодня здесь сосуществуют все формы производства: крошечные семейные фермы, огромные суперсовременные мясокомбинаты и молокозаводы, экологичные производства, работающие с применением высоких технологий, и пригородные органические фермы.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№174, март 2018).
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