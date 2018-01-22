Как выглядит еда под микроскопом: видео
Для своего творческого проекта под названием Structure фотограф купил микроскоп с возможностью съемки в сверхвысоком разрешении, а затем выбрал органические объекты разных цветов и размеров: киви, клубнику, чернику, лимон, лайм, несколько видов перца, свеклу, карамболу, питайю, кивано, брокколи, морковь и грибы. Растения представляли пахира водная (лат. Pachira aquatica) и опунция (лат. Cactaceae). В объектив камеры также попал мыльные пузыри и капли газированной воды.
Процесс съемки не был простым: видео, длящееся чуть более 2 минут, снималось на протяжении месяца. Для освещения Герачи установил внешний светодиодный источник: встроенные в микроскоп лампы слишком дороги и служат недолго.
Чтобы снять объекты в движении, режиссер поместил объекты на поднос, который медленно перемещался с помощью электродвигателя. При этом любой — даже самый маленький — толчок или вибрация могли разрушить кадр, и чаще всего требовалось около 20 попыток, чтобы движение получилось идеально плавным. Результатом стал видеоролик, показывающий «невидимый мир вокруг нас». Узнайте, как фотографировать с помощью микроскопа.