Савойская кухня в Москве
Основные оттенки настоящей, щедрой савойской кухни отразились в 15 блюдах зимнего меню, разработанного шефом Сергеем Зайцевым и Мишелем Ленцем, давним другом кафе «Мишель».
В этом сезоне салаты выглядят так: с цесаркой и савойской капустой, фуа-гра и свежей свеклой, с копченым лососем и яйцом пашот. Горячие закуски — улитки по-бургундски и жареные грибочки — подаются с классическим соусом эскарго на основе сливочного масла, свежих трав и чеснока, а также жареным картофелем.
Из супов гости могут попробовать традиционные велюте из тыквы с йогуртом и лакрицей и из каштана с ржаной вермишелью и сливочной пенкой с ароматом сена, а также легкий бульон с равиоли из цесарки и савойской капусты.
Горячие блюда кафе «Мишель» буквально призваны спасать от холодов: наварен из барашка, форель в сливочном масле с гречотто, говяжьи щечки конфи с наваристой подливкой и зимними овощами, телячья голова в соусе Равигот Жюль Гоффе подается с картофелем.
Зимние десерты также продолжают альпийскую тематику этого сезона: фиоменный шоколадный макарон подается с шоколадным ганашем, орехами, малиновым соусом, свежей малиной и взбитыми сливками, печеная груша — с печеньем Сабле, топленым молоком, соусом на основе меда и сладким пшенным кремом. Французская классика, яблочно-лимонный татен, традиционно будет дополнен ванильным сорбетом и взбитыми сливками.