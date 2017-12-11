  • Пицца — в спискe Всемирного наследия ЮНЕСКО!
    Фото: ShashiBellamkonda / Flickr.com
  • Пицца — в спискe Всемирного наследия ЮНЕСКО!
    Фото: Sebilo/Unesco.org
  • Пицца — в спискe Всемирного наследия ЮНЕСКО!
  • Пицца — в спискe Всемирного наследия ЮНЕСКО!
    Фото: Sebilo/Unesco.org
Еда

Пицца — в спискe Всемирного наследия ЮНЕСКО!

Комиссия ЮНЕСКО решила увековечить один из самых древних рецептов пиццы — неаполитанский.
Анастасия Баринова
11 декабря 2017 в 18:35
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Первые исторические свидетельства о пицце датируются 997 годом, хотя подобные ей блюда были известны задолго до этого. Древние рецепты до наших дней не дошли, и традиционная итальянская пицца ведет свою историю с XVI века — после того, как Европа познакомилась с томатами. Первая пицца с их использованием была создана в Неаполе в 1522 году, и теперь она считается родоначальником всей итальянской пиццы. В XVII веке появилась профессия «пиццайоло» (pizzaiolo): так называли людей, готовивших пиццу для итальянских крестьян.

Наиболее знаменитым стал вариант неаполитанской пиццы «Маргарита»: считается, что она получила имя в честь жены итальянского короля Умберто I, которая оценила блюдо не только за его вкус, но и за цвета итальянского флага: красный (помидоры), зеленый (базилик) и белый (моцарелла). И хотя теперь пиццу под таким названием можно попробовать по всему миру — настоящая неаполитанская пицца готовится в строгой последовательности, и только из местных продуктов.

В частности, дрожжевое тесто из пшеничной муки с высоким содержанием белка должно быть замешено вручную или с помощью низкоскоростного миксера. После того, как тесто поднимется, из него вручную должна быть сформирована основа толщиной не более 3 миллиметров. Для насыщения теста кислородом основу подбрасывают в воздух. Выпекают неаполитанскую пиццу в каменной печи на дубовых дровах в течение 60−90 секунд при температуре 485 °C.

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