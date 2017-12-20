«ЛавкаЛавка» открыла новый магазин в Сытинском переулке
Концепция кафе и магазина в Сытинском переулке — та же, что во всех заведениях «ЛавкаЛавка», уже работающих в столице: фермерские продукты, происхождение которых можно проследить от грядки до тарелки, и слоу-фуд кафе, повара которого готовят только из чистого, натурального и, конечно же, местного.
Борис Акимов, один из основателей фермерского кооператива: «Мы возвращаемся на Патрики, и это прекрасно! Именно тут в 2013 году был открыт наш первый полноценный магазин. Это не просто торговая точка — это, как всегда, такой штаб нашей фермерской революции».
Сегодня «ЛавкаЛавка» — это 6 магазинов, 4 кафе, 2 ресторана, 10 пунктов самовывоза, 2 фермерских рынка и интернет-магазин.
Кооператив «ЛавкаЛавка» с 2009 года помогает фермерам найти своих покупателей, а покупателям — натуральные фермерские продукты. Сегодня в кооператив входят более 120 фермерских хозяйств: поставщиков мяса, колбас, рыбы и рыбных деликатесов, молока и молочных продуктов, сезонных овощей и фруктов, сладостей и многого другого. Одним из основных принципов работы кооператива является прозрачность происхождения всех продуктов.
Адреса магазинов и полный ассортимент — на официальном сайте «ЛавкаЛавка».
Фестиваль в Териберке
С 2014 года в скромном поселке на Кольском полуострове «ЛавкаЛавка» проводит Международный арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Летом 2017 года он собрал на побережье Баренцева моря более 3000 человек: здесь прошли лекции известных архитекторов и биологов (например, от орнитолога Евгения Коблика), а фотографы, кайтеры и дайверы провели мастер-классы.
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Фестиваль вдохнул жизнь в арктический поселок: было возобновлено строительство жилого дома, отремонтирована дорога из Мурманска и ликвидирована многолетняя мусорная свалка.
3 тысячи посетителей, 10 музыкальных групп, ночной рейв в скалах, 48 часов сап-сёрфинга, морские прогулки с косатками, наблюдения за птицами, новые эко-тропы в тундре — подробнее о фестивале читайте здесь.
Портрет фермера: с кем работает «ЛавкаЛавка»
Павел Абрамов — основатель компании «Чёрный хлеб». Выпускник географического факультета МГУ, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах в составе сборной команды России по волейболу.
«Сейчас «чёрным» называют хлеб из ржаной муки. Если посмотреть на состав массовых сортов хлеба в широкой продаже, то мы обнаружим смесь ржаной и пшеничной сортовой муки, дрожжей и всяких «улучшителей». Во времена Пушкина «чёрный» означало «цельнозерновой», а «хлебом» называли зерно, выращенное в поле. Поэтому название компании отражает нашу философию — вырастить на чистой земле зерно, смолоть его в муку и испечь из неё цельнозерновой, чёрный хлеб, здоровый и полезный» — говорит Павел. — Российской органической муки не существует в принципе. Захотелось изменить ситуацию.
Нашли землю, появился первый трактор… Постепенно оформилась идея: зерно-мука-хлеб. Началась теоретическая подготовка — изучение трудов по ведению сельского хозяйства.
Производство развернули в совершенно запущенном хозяйстве бывшего совхоза имени Шевченко. Залежные поля на совхозной земле были заброшены, поросли березками в руку толщиной, но при этом земля была чистой, отдохнувшей от агрохимии, которой ее когда-то обильно поливали. В общем, то, что нужно!
Обработку почвы было решено вести в полном соответствии с принципами щадящего землепользования, по беспахотной технологии, без применения каких-либо ядохимикатов и минеральных удобрений».
Лилит Багдасарян родилась в небольшом армянском городке, и вскоре после переезда в Москву в 90-х начала тосковать по родным здоровым продуктам.
До того как стать фермером и даже до того как стать бизнесменом, Александр Бродовский жил в Германии и занимался современным искусством. но в В 35 лет пошел на курсы — и вскоре основал свой бизнес. «Начинал я со 150 голов, — говорит Александр. — Постепенно поголовье растет. У меня две породы мясных коров. Одни из древнейших шотландских пород, галловей и хайлендская. На зиму мы их сгоняем сюда, в этот лесок — поплотнее. А летом они на пастбищах, за горизонтом, в лесу живут. Они за лето дичают полностью. Вся территория пастбищ огорожена по периметру электропастухами. Как ни странно, коров никто не ворует, хотя я боялся, что это превратится в национальный спорт».
Ольга Друганина родилась и выросла в Самарской области. Окончила Московский институт экономики и права, получила диплом финансиста. До того, как построить собственную ферму Ольга работала коммерческим директором в компании по производству станков и оборудования для заводов ЖБИ.
Идея заняться фермерским хозяйством выросла из желания обеспечить свою семью натуральными продуктами. Место для фермы было выбрано с учетом экологии и удаленности от крупных магистралей. Остановились на Можайском районе, который всегда славился замечательным молоком и заливными лугами. Сначала это было небольшое личное подсобное хозяйство 6 коров и 20 коз.
Со временем хозяйство стало увеличиваться, и постепенно фермерство из хобби стало основным занятием Ольги и её семьи.
Сейчас в хозяйстве: 110 голов крупного рогатого скота (коровы швицкой породы, которые отличаются высокими удоями и жирностью молока), 150 коз и овец, а так же гуси, куры, цесарки, индюки — более 2 000 голов.
На ферме Ольги Друганиной производится отборное молоко и молочные продукты из него. Коровы находятся на беспривязном содержании. Этот способ обеспечивает высокую молочную продуктивность и плодовитость коров. Летом животные вволю пасутся на зеленых лужайках, а на зиму коров переводят в хлев, где кормят душистым сеном. Сено заготавливают из разнотравья, именно поэтому молоко получается таким ароматным.
Эмма Латышева в 2010 году основала цех кондитерских изделий ручной работы «Мечта». Вот что она сама рассказывает о своем деле: «Что бы мы ни создавали, будь это наши классические сладости или изделия на заказ, мы руководствуемся основным правилом: никаких заменителей, консервантов и синтетики! Если в составе нашей продукции вы видите яйца, значит, это именно они, а не яичные продукты, если сливки, то они животного, а не растительного происхождения, крема делаются нами, мы не используем порошковые заменители, ваниль — это действительно палочки ванили, а не сиропы, концентраты и прочие суррогаты. Мы верим, что наша продукция достойна, ее цена справедлива и что покупатель всегда прав, а также что каждый имеет право на личное мнение. Мы предлагаем: шоколадные конфеты ручной работы, шоколад — натуральный, начинка и украшения конфет делаются из ягод, орехов, сыра, домашней карамели, приготовленной нами из сахара и сливок, мармелад, который изготовлен из настоящих фруктов и ягод, торты и пирожные — от классического «Чизкейка» до воздушно-слоеного «Эстерхази», домашнюю выпечку (пай, штрудели, тарталетки с натуральными ягодами) и многое другое».
Эмма Латышева поставляет в «Лавку» натуральные шоколадные конфеты, мармелад из фруктов и ягод, торты, домашнюю выпечку.