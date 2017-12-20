  • «ЛавкаЛавка» открыла новый магазин в Сытинском переулке
    Фото: Л. Жицкая
  • «ЛавкаЛавка» открыла новый магазин в Сытинском переулке
    Фото: Л. Горшенина
  • «ЛавкаЛавка» открыла новый магазин в Сытинском переулке
  • «ЛавкаЛавка» открыла новый магазин в Сытинском переулке
Еда

«ЛавкаЛавка» открыла новый магазин в Сытинском переулке

В конце ноября в самом центре Москвы открылось новое заведение фермерского кооператива «ЛавкаЛавка».
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20 декабря 2017 в 12:54

Концепция кафе и магазина в Сытинском переулке — та же, что во всех заведениях «ЛавкаЛавка», уже работающих в столице: фермерские продукты, происхождение которых можно проследить от грядки до тарелки, и слоу-фуд кафе, повара которого готовят только из чистого, натурального и, конечно же, местного.

Борис Акимов, один из основателей фермерского кооператива: «Мы возвращаемся на Патрики, и это прекрасно! Именно тут в 2013 году был открыт наш первый полноценный магазин. Это не просто торговая точка — это, как всегда, такой штаб нашей фермерской революции».

Сегодня «ЛавкаЛавка» — это 6 магазинов, 4 кафе, 2 ресторана, 10 пунктов самовывоза, 2 фермерских рынка и интернет-магазин.

Кооператив «ЛавкаЛавка» с 2009 года помогает фермерам найти своих покупателей, а покупателям — натуральные фермерские продукты. Сегодня в кооператив входят более 120 фермерских хозяйств: поставщиков мяса, колбас, рыбы и рыбных деликатесов, молока и молочных продуктов, сезонных овощей и фруктов, сладостей и многого другого. Одним из основных принципов работы кооператива является прозрачность происхождения всех продуктов.

Адреса магазинов и полный ассортимент — на официальном сайте «ЛавкаЛавка».

Фестиваль в Териберке

С 2014 года в скромном поселке на Кольском полуострове «ЛавкаЛавка» проводит Международный арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Летом 2017 года он собрал на побережье Баренцева моря более 3000 человек: здесь прошли лекции известных архитекторов и биологов (например, от орнитолога Евгения Коблика), а фотографы, кайтеры и дайверы провели мастер-классы.

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