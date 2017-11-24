Хлебцы из насекомых — новое блюдо в Финляндии
Несколько лет назад ООН опубликовала исследование, рекомендующее употреблять в пищу больше насекомых: это может стать решением при нехватке продовольствия в будущем. Первой европейской страной, отозвавшейся на вызов времени, стала Швейцария: здесь с 2017 года на прилавки магазинов поступили котлеты и фрикадельки, изготовленные из овощей с добавлением мучных червей. Производитель, компания Essento, уверяет, что подобная пища, не отличаясь внешне от привычной, является более полезной и экологически чистой. А финский представитель пищевой промышленности, Fazer, расширил линейку своих хлебобулочных изделий хлебцами, изготовленными на основе сверчков.
С 24 ноября одиннадцать супермаркетов Хельсинки, в которых расположены прилавки Fazer, предложили покупателям инновационные хлебцы. В следующем году число магазинов вырастет до 47. Изготовление одного хлебца требует примерно 70 сушеных сверчков. Их перемалывают и добавляют в обычную муку. Насекомые составляют 3% от общего веса готового изделия. Стоимость хлебца — 3,99 евро (обычный хлеб в Финляндии стоит около 3 евро).
Fazer не сомневается, что за этим рецептом — будущее, что обусловлено не только нехваткой продовольствия, с которым столкнется человечество. Немаловажным является экологический аспект: в отличие от коров, являющихся источником метана и вносящих свой вклад в глобальное потепление, сверчки совершенно «безобидны» с этой точки зрения. При этом они содержат достаточное количество протеина, а их массовое производство обходится значительно дешевле.
В ряде стран мира, в первую очередь Азии и Африке, питание насекомыми распространено с давних времен. По данным ООН, человечество использует в пищу около 1900 видов; ежегодно их потребляют до 2 млрд человек по всей планете. К Финляндии и Швейцарии вскоре присоединятся Британия, Нидерланды, Бельгия, Австрия и Дания: здесь приняты законы, разрешающие выращивать и продавать насекомых для употребления в пищу.
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