  • Как приготовить самый дорогой шоколад в мире: видео
    Фото: House of Knipschildt
  • Как приготовить самый дорогой шоколад в мире: видео
    Фото: House of Knipschildt
  • Как приготовить самый дорогой шоколад в мире: видео
    Фото: Guinnessworldrecords.com
  • Как приготовить самый дорогой шоколад в мире: видео
    Фото: Guinnessworldrecords.com
Еда

Как приготовить самый дорогой шоколад в мире: видео

В 2008 году журнал Forbes назвал самый дорогой шоколад на свете: конфета La Madeline au Truffle массой около 54 г продается по цене $250. Видео, снятое экспертами Книги рекордов Гиннесса, раскрывает секреты изысканного лакомства.
Анастасия Баринова
25 августа 2017 в 12:23
2

Проработав в европейский ресторанах, датчанин Фриц Книпсшильдт переехал в Штаты. В 1999 году он начал делать конфеты на заказ — прямо на дому. Oт шоколада ручной работы низкого ценника никто не ожидает, так что Книпсшильдт стал уделять внимание роскошному оформлению конфет и необычным ингредиентам.

Спустя несколько лет он открыл собственный шоколадный дом, чья продукция пользуется немалым спросом; например, 54-граммовая конфета La Madeline au Truffle, признанная самым дорогим шоколадом в мире. Ее стоимость составляет $250 (или около $4 600 в пересчете на килограмм). Начинка — черный трюфель (килограмм этого редкого гриба стоит более $2000).

Трюфель окружен нежным кремом-ганашем, состоящим из шоколадной пасты, трюфельного масла, сливок и ванили. Верхний слой — черный шоколад из бобов редкого сорта. Каждую конфету изготовляют по индивидуальному заказу в течение недели и упаковывают в серебристую коробочку, украшенную искусственным жемчугом. Статус самого дорогого в мире шоколада за La Madeline au Truffle закрепили эксперты Книги рекордов Гиннесса.

Узнайте историю шоколада.

Тоже интересно

Почему при стрессе тянет на сладкое

Обсудить
СМИ2
«Тайна подземелья»: что обнаружили российские археологи? (фото)
«Тайна подземелья»: что обнаружили российские археологи? (фото)
Тоже интересно
Польза шоколада и красного вина сильно преувеличена
Польза шоколада и красного вина сильно преувеличена
Дальний Восторг
Дальний Восторг