Как приготовить самый дорогой шоколад в мире: видео
Проработав в европейский ресторанах, датчанин Фриц Книпсшильдт переехал в Штаты. В 1999 году он начал делать конфеты на заказ — прямо на дому. Oт шоколада ручной работы низкого ценника никто не ожидает, так что Книпсшильдт стал уделять внимание роскошному оформлению конфет и необычным ингредиентам.
Спустя несколько лет он открыл собственный шоколадный дом, чья продукция пользуется немалым спросом; например, 54-граммовая конфета La Madeline au Truffle, признанная самым дорогим шоколадом в мире. Ее стоимость составляет $250 (или около $4 600 в пересчете на килограмм). Начинка — черный трюфель (килограмм этого редкого гриба стоит более $2000).
Трюфель окружен нежным кремом-ганашем, состоящим из шоколадной пасты, трюфельного масла, сливок и ванили. Верхний слой — черный шоколад из бобов редкого сорта. Каждую конфету изготовляют по индивидуальному заказу в течение недели и упаковывают в серебристую коробочку, украшенную искусственным жемчугом. Статус самого дорогого в мире шоколада за La Madeline au Truffle закрепили эксперты Книги рекордов Гиннесса.
Узнайте историю шоколада.