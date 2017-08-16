Котлеты из мучных червей: что мы будем есть завтра
В 2013 году ООН опубликовала исследование, рекомендующее употреблять в пищу больше насекомых: это может стать решением при нехватке продовольствия в будущем. Первой европейской страной, отозвавшейся на вызов времени, стала Швейцария. Здесь в прошлом году был принят закон о допустимости использования в пищу насекомых. Он вступил в силу 1 мая 2017 года; его реализацией занялась сеть супермаркетов Coop на основе продукции, которую выпускает местная компания Essento.
С 21 августа в магазинах Берна, Женевы и Цюриха наряду с традиционным товаром будут продаваться котлеты и фрикадельки, изготовленные из овощей с добавлением мучных червей. Среди ингредиентов, которые Essento использует для различных блюд — кузнечики, жуки и другие насекомые. Производитель уверяет, что подобная пища, не отличаясь внешне от привычной, является более полезной и экологически чистой.
Мучные черви — это личиночная форма мучного жука (лат. Tenebrio molitor). В них содержится 53% белка, 33% жира и 6% углеводов. В странах Азии они употребляются в пищу с давних времен, но для Европы потребовалось четко прописать правила. В частности, насекомые должны выращиваться под наблюдением специалистов, при этом в качестве пищевого ингредиента используется только четвертое поколение личинок.
Из насекомых также можно изготавливать сладости.