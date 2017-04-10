Еда

Что мы будем есть завтра: 4 экзотических плода, выращенных в Сибири

Что придет на замену традиционным овощным культурам, с каждым годом становящимся все менее полезными.
Наука в Сибири
10 апреля 2017 в 17:13
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  • Что мы будем есть завтра: 4 экзотических плода, выращенных в Сибири
    Кивано по вкусу похож на обычный огурец, но не имеет специфического аромата. В отличие от огурца его плоды могут храниться при комнатной температуре до полугода. Их едят свежими, маринуют, а мякоть даже добавляют в коктейли. Фото: woodleywonderworks/Flickr.com

«За последние годы произошло резкое снижение содержания макро- и микроэлементов в продуктах питания. Оно характерно не только для овощей, но и для мяса, молока и другой пищи. В ряде случаев такое снижение за последние 50 лет достигает 62%, что приводит к распространению серьезных заболеваний», — говорит старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Фотев.

Проблема во многом обусловлена применяемыми сегодня технологиями выращивания и производства, направленными на создание как можно более красивых (то есть коммерчески привлекательных), устойчивых к болезням и вредителям, быстрорастущих и долгоживущих продуктов. Значение содержания функциональных пищевых ингредиентов оказывается не просто второстепенным, но даже может вступать с заявленными целями в противоречие. «Растение поглощает и накапливает в листьях и плодах различные макро- и микроэлементы, следуя своим видовым предпочтениям и их содержанию в почве, — объясняет Фотев. — С течением времени почва обедняется, а внесение биогенных элементов с удобрениями обычно не восполняет ежегодный вынос с урожаем. Тем не менее некоторые виды и формы овощных растений способны накапливать эти вещества в гораздо большем количестве».

Исследователи из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН предлагают решать эту проблему с помощью экзотических овощей, отличающихся высоким содержанием ценных микроэлементов. Читать далее

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