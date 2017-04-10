Что мы будем есть завтра: 4 экзотических плода, выращенных в Сибири
«За последние годы произошло резкое снижение содержания макро- и микроэлементов в продуктах питания. Оно характерно не только для овощей, но и для мяса, молока и другой пищи. В ряде случаев такое снижение за последние 50 лет достигает 62%, что приводит к распространению серьезных заболеваний», — говорит старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Фотев.
Проблема во многом обусловлена применяемыми сегодня технологиями выращивания и производства, направленными на создание как можно более красивых (то есть коммерчески привлекательных), устойчивых к болезням и вредителям, быстрорастущих и долгоживущих продуктов. Значение содержания функциональных пищевых ингредиентов оказывается не просто второстепенным, но даже может вступать с заявленными целями в противоречие. «Растение поглощает и накапливает в листьях и плодах различные макро- и микроэлементы, следуя своим видовым предпочтениям и их содержанию в почве, — объясняет Фотев. — С течением времени почва обедняется, а внесение биогенных элементов с удобрениями обычно не восполняет ежегодный вынос с урожаем. Тем не менее некоторые виды и формы овощных растений способны накапливать эти вещества в гораздо большем количестве».
Исследователи из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН предлагают решать эту проблему с помощью экзотических овощей, отличающихся высоким содержанием ценных микроэлементов. Читать далее
В ЦСБС уже много лет собирается и исследуется коллекция видов и форм овощей из Африки, Азии и Южной Америки. Отбирая культуры, ученые ориентируются на такие параметры как генетическое разнообразие, продолжительность вегетационного периода, теплотребовательность, ценность биохимического состава, продуктивность, лёжкость, устойчивость к болезням и вредителям, эффективность семеноводства, потребность в выращивании рассады, а также соответствие традиционным вкусовым предпочтениям жителей России.
Наиболее перспективными для внедрения в рацион россиян названы следующие виды: вигна, момордика, бенинказа и кивано.
Кивано
Африканский овощ кивано по вкусу похож на обычный огурец, но не имеет специфического аромата. В отличие от огурца его плоды могут храниться при комнатной температуре до полугода. Их едят свежими, маринуют, а мякоть даже добавляют в коктейли.
Кивано — это кладезь микроэлементов, особенно по группе кроветворного комплекса: железу, меди и марганцу. Благодаря высокому содержанию калия он отлично подходит для рациона людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в коре плодов кивано содержится много каротиноидов, которые отвечает не только за пищевые достоинства культуры, но и за ее возможность противодействовать экологическим стрессам. В ЦСБС СО РАН выведен первый в России сорт кивано — «Зеленый дракон». Он рекомендован для выращивания в открытом грунте и теплицах Сибири.
Момордика
Выходец из тропических районов Индии и Юго-Восточной Азии, момордика — растение из семейства тыквенных. По своим вкусовым качествам ее плоды напоминают тыкву с горчинкой или баклажан и употребляются в пищу в сыром, жареном и тушеном виде. В Японии из плодов момордики делают сок, полезные чипсы, чаи и даже пиво.
В момордике содержится аскорбиновая кислота до 180 миллиграмм-процентов, что совершенно необычно для тыквенных; в 20 раз больше каротиноидов по сравнению с морковью, много инсулиноподобных пептидов, которые в организме человека ведут себя как человеческий инсулин. Листья и плоды момордики из открытого грунта имеют самый высокий статус по суммарному содержанию антиоксидантов. Также ее экстракты подходят для лечения туберкулеза и язвы желудка, а выделенный из этой культуры белок МАР 30 может бороться с раковыми опухолями и ВИЧ-инфекцией.
Сорт момордики «Гоша», также впервые в России выведенный в ЦСБС СО РАН, включен в Госреестр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию, и рекомендуется для выращивания в защищенном и открытом грунте в регионах России.
Восковая тыква
Эта травянистая лиана из рода Бенинказа также принадлежит к семейству тыквенных. Светлая мякоть ее плодов очень полезна как в сыром, так и в приготовленном виде. Они обладают антиаллергическим эффектом и используются при болезнях желудочно-кишечного тракта фактически во всех странах, где их выращивают. Плоды восковой тыквы могут храниться при комнатной температуре до трех лет. Новосибирский сорт бенинказы носит имя «Акулина».
Вигна
Бобовое растение, привезенное к нам из Юго-Восточной Азии — внешне и по вкусу похожа на фасоль, отличаясь размерами и более высоким качеством плода. Длина ее плодов (бобов) может достигать метра. Обычно их тушат и жарят, также они пригодны для замораживания и консервирования.
Эта культура богата белком, аминокислотами, витаминами и пектинами, аскорбиновой кислотой и известна своими антиоксидантными качествами. В ЦСБС СО РАН впервые выведены два сорта вигны: «Сибирский размер» и «Юньнанская». Выращивать их рекомендуется как в теплицах, так и в открытом грунте. Разработанные совместно с ФИЦ ИЦиГ СО РАН симбиотические системы: «сорта вигны—штаммы ризобий» позволяют выращивать вигну на совершенно бесплодных почвах, повышая плодородие последних за счет симбиотической фиксации атмосферного азота.
Плоды всех этих экзотических культур можно получить за короткое сибирское лето — в течение 2−3 месяцев. Ученые надеются, что со временем растения повторят историю картофеля и томатов и прочно обоснуются в рационе россиян.