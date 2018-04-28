  • Сколько китовая акула проплывает за год?
    Встреча с китовой акулой в Сиамском заливе, недалеко от острова Панган. Фото: Дмитрий Старостенков
  • Сколько китовая акула проплывает за год?
    Остров Себу, Филиппины. Фото: Сергей Гаспарян
  • Анфас
    Анфас
    Китовая акула на Мальдивах. Фото: Михаил Коростелёв
  • «Выпить море»
    «Выпить море»
    Фото: Сергей Гаспарян
Рыбы

Сколько китовая акула проплывает за год?

Ученые впервые проследили миграцию китовой акулы — самой большой рыбы в мире.
Популярная Механика
28 апреля 2018 в 13:13

Китовая акула (Rhincodon typus) — самая большая в мире акула и вообще самая большая рыба; больше были только вымершие гиганты. Длина самых крупных особей (из виденных человеком) составляет чуть больше 12 метров, но ученые не исключают, что существуют и более внушительные экземпляры.

Об образе жизни и путях миграции китовых акул известно очень мало. Только в 2018 году ученые из Смитсоновского института исследования тропиков в Панаме закончили следить за перемещениями одной особи, и оказалось, что за год акула проплывает 20 тысяч километров, попадая из восточной части Тихого океана в Индийский океан.

Морской биолог Эктор Гузман закрепил на теле пойманной возле берегов Панамы китовой акулы специальный датчик. Устройство отправляло на спутник координаты и данные о температуре воды. Передача данных осуществлялась только тогда, когда акула оказывалась близко к поверхности.

Акула (ее назвали Анной) пробыла в окрестностях Панамы 116 дней, а затем направилась в сторону Коста-Рики и Галапагосских островов к месту, где акулы каждый год собираются большими группами. После этого сигнал надолго пропал — акула ушла на глубину — и появился снова в окрестностях Гавайского архипелага. Акула побывала у побережья Маршалловых островов, заглянула в Марианскую впадину и двинулась дальше на восток.

Раньше ученые догадывались о том, что китовые акулы мигрируют на большие расстояния, только по результатам генетических исследований, которые показывают, что все китовые акулы в мире — довольно близкие родственники. Известны некоторые места их ежегодных «собраний», которые в разгар сезона привлекают толпы туристов — любителей морской фауны. Среди таких мест — побережье Омана, Австралии, Галапагосских островов, Мексики, МОзамбика и Сейшельских островов.

Исследование опубликовано в журнале Marine Biodiversity Records.

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