Сколько китовая акула проплывает за год?
Китовая акула (Rhincodon typus) — самая большая в мире акула и вообще самая большая рыба; больше были только вымершие гиганты. Длина самых крупных особей (из виденных человеком) составляет чуть больше 12 метров, но ученые не исключают, что существуют и более внушительные экземпляры.
Об образе жизни и путях миграции китовых акул известно очень мало. Только в 2018 году ученые из Смитсоновского института исследования тропиков в Панаме закончили следить за перемещениями одной особи, и оказалось, что за год акула проплывает 20 тысяч километров, попадая из восточной части Тихого океана в Индийский океан.
Морской биолог Эктор Гузман закрепил на теле пойманной возле берегов Панамы китовой акулы специальный датчик. Устройство отправляло на спутник координаты и данные о температуре воды. Передача данных осуществлялась только тогда, когда акула оказывалась близко к поверхности.
Акула (ее назвали Анной) пробыла в окрестностях Панамы 116 дней, а затем направилась в сторону Коста-Рики и Галапагосских островов к месту, где акулы каждый год собираются большими группами. После этого сигнал надолго пропал — акула ушла на глубину — и появился снова в окрестностях Гавайского архипелага. Акула побывала у побережья Маршалловых островов, заглянула в Марианскую впадину и двинулась дальше на восток.
Раньше ученые догадывались о том, что китовые акулы мигрируют на большие расстояния, только по результатам генетических исследований, которые показывают, что все китовые акулы в мире — довольно близкие родственники. Известны некоторые места их ежегодных «собраний», которые в разгар сезона привлекают толпы туристов — любителей морской фауны. Среди таких мест — побережье Омана, Австралии, Галапагосских островов, Мексики, МОзамбика и Сейшельских островов.
Исследование опубликовано в журнале Marine Biodiversity Records.