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Храбрый воин: собака с самым длинным хвостом в мире

Стоит быть начеку, когда этот пес начинает вилять своим хвостом!
National Geographic Россия
22 января 2017 в 15:26
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  • Храбрый воин: собака с самым длинным хвостом в мире
    Фото: Guinness World Records

Волкодав по кличке Кеон установил новый рекорд: длина его хвоста достигает 76,8 см, что на 4,5 сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена.

Перед тем, как рекорд был официально зарегистрирован, Кеона осмотрел ветеринар, который измерил длину хвоста от первого до последнего позвонка.

Кеон — это ирландское имя, которое означает «храбрый воин», но для хозяина он всегда будет добродушным гигантом.


Узнайте, как выглядит самая высокая собака в мире.

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