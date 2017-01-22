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Храбрый воин: собака с самым длинным хвостом в мире
Стоит быть начеку, когда этот пес начинает вилять своим хвостом!
National Geographic Россия
22 января 2017 в 15:26
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Волкодав по кличке Кеон установил новый рекорд: длина его хвоста достигает 76,8 см, что на 4,5 сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена.
Перед тем, как рекорд был официально зарегистрирован, Кеона осмотрел ветеринар, который измерил длину хвоста от первого до последнего позвонка.
Кеон — это ирландское имя, которое означает «храбрый воин», но для хозяина он всегда будет добродушным гигантом.
Узнайте, как выглядит самая высокая собака в мире.