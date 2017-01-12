В микромир без микроскопа
«Свет чувствует неоднородность, — рассказывает Михаил Рыбин, сотрудник кафедры нанофотоники и метаматериалов Университета ИТМО и лаборатории спектроскопии твердого тела ФТИ, — и пучок света, распадаясь при прохождении через исследуемый материал, в зависимости от структуры и размера образца создает различные дифракционные картины. Эти картины проецируются на экран в виде узора из множества ярких пятен. Мы обнаружили, что по узору можно легко сосчитать число рассеивающих микроскопических частиц в материале, определить тип решетки образца (квадратная, треугольная), а также установить его строение (20 на 20 частиц или 30 на 15) — и все это, просто подсчитывая пятнышки света на экране».
«Даже школьник может взять лазерную указку, приспособить к ней линзу для фокусировки света и просветить образец», — отмечает разработчик.
Таким образом, строение оптических материалов можно изучать без дорогостоящей электронной микроскопии, которая к тому же повреждает исследуемые образцы и искажает характеристики. Новая методика позволит значительно быстрее проектировать оптические устройства, которые способны усиливать оптический сигнал, фокусировать его на детекторах, поворачивать или менять характер движения светового пучка и требуются для создания оптических микросхем. Обычные линзы не справляются с этой задачей в наномасштабе, поэтому физики разрабатывают тончайшие линзы на основе фотонных кристаллов и оптических метаматериалов.