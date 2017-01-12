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В микромир без микроскопа

Ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе (ФТИ) и Австралийского национального университета предложили простой способ подсчета микроскопических частиц в оптических материалах с помощью лазера.
Ксения Цыбина
12 января 2017 в 19:34
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  • В микромир без микроскопа
    Фото: Университет ИТМО, Санкт-Петербург

«Свет чувствует неоднородность, — рассказывает Михаил Рыбин, сотрудник кафедры нанофотоники и метаматериалов Университета ИТМО и лаборатории спектроскопии твердого тела ФТИ, — и пучок света, распадаясь при прохождении через исследуемый материал, в зависимости от структуры и размера образца создает различные дифракционные картины. Эти картины проецируются на экран в виде узора из множества ярких пятен. Мы обнаружили, что по узору можно легко сосчитать число рассеивающих микроскопических частиц в материале, определить тип решетки образца (квадратная, треугольная), а также установить его строение (20 на 20 частиц или 30 на 15) — и все это, просто подсчитывая пятнышки света на экране».

«Даже школьник может взять лазерную указку, приспособить к ней линзу для фокусировки света и просветить образец», — отмечает разработчик.

Таким образом, строение оптических материалов можно изучать без дорогостоящей электронной микроскопии, которая к тому же повреждает исследуемые образцы и искажает характеристики. Новая методика позволит значительно быстрее проектировать оптические устройства, которые способны усиливать оптический сигнал, фокусировать его на детекторах, поворачивать или менять характер движения светового пучка и требуются для создания оптических микросхем. Обычные линзы не справляются с этой задачей в наномасштабе, поэтому физики разрабатывают тончайшие линзы на основе фотонных кристаллов и оптических метаматериалов.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
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