Факт

Джекфрут вместо мяса

Огромный, колючий и волокнистый плод артокарпуса разнолистного, или хлебного дерева (он же джекфрут) выглядит не особенно аппетитно. Но в недозрелом виде он становится все более популярным в США в качестве заменителя мяса.
Стейси Стукин
10 января 2017 в 18:42
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  • Джекфрут вместо мяса
    Плод артокарпуса разнолистного может весить почти 50 килограммов; на фотографии изображен — 10-килограммовый. Фото: Паулетт Тавормина

Согласно данным Nutrition Business Journal, в 2014—2015 годах четверть американцев стала есть меньше мяса. А продажи продуктов — заменителей мяса почти удвоились. Вот почему многие шеф-повара и поставщики начали продвигать джекфрут. Несмотря на отсутствие белка, этот плод по текстуре напоминает мясо, богат крахмалом и обладает нейтральным вкусом. «Вы можете приготовить его как угодно», — говорит шеф-повар Кайса Алджер, нередко использующая джекфрут в своем ресторане в Лос-Анджелесе.

Будущее покажет, приживется ли в других странах этот плод, в изобилии созревающий на своей родине — в Индии. Начнем с того, что при разделке плод артокарпуса, относящегося к тому же семейству, что смоковница и шелковица, выделяет белый клейкий сок, и разрезать его очень непросто. «В общем, это недружелюбные ребята», — признается Алджер. Впрочем, для тех, кто хотел бы попробовать джекфрут без хлопот, он поставляется в банках, в очищенном виде.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№160, январь 2017).
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