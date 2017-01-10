Джекфрут вместо мяса
Согласно данным Nutrition Business Journal, в 2014—2015 годах четверть американцев стала есть меньше мяса. А продажи продуктов — заменителей мяса почти удвоились. Вот почему многие шеф-повара и поставщики начали продвигать джекфрут. Несмотря на отсутствие белка, этот плод по текстуре напоминает мясо, богат крахмалом и обладает нейтральным вкусом. «Вы можете приготовить его как угодно», — говорит шеф-повар Кайса Алджер, нередко использующая джекфрут в своем ресторане в Лос-Анджелесе.
Будущее покажет, приживется ли в других странах этот плод, в изобилии созревающий на своей родине — в Индии. Начнем с того, что при разделке плод артокарпуса, относящегося к тому же семейству, что смоковница и шелковица, выделяет белый клейкий сок, и разрезать его очень непросто. «В общем, это недружелюбные ребята», — признается Алджер. Впрочем, для тех, кто хотел бы попробовать джекфрут без хлопот, он поставляется в банках, в очищенном виде.