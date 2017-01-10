Двойная игра бабочек: не он и не она
Животные, которые выглядят как самцы или самки, но обладают половыми признаками обоих, гермафродиты, в природе далеко не редкость. Чуть менее распространены гинандроморфы: те, которые сочетают и мужские, и женские признаки — например, цвет и размер самца с половыми органами самки.
Еще реже встречаются билатеральные гинандроморфы — наполовину он, наполовину она, — разделенные посередине. Подобные случаи встречаются среди птиц, ракообразных — и бабочек.
Эволюционный биолог Джош Джонер объясняет, что приводит к аномалии: половые хромосомы бабочек распределены зеркально по сравнению с хромосомами человека: у самцов две одинаковые хромосомы (ZZ), у самок две разные (ZW).
Иногда у самки образуется яйцеклетка с двумя ядрами, Z и W. Когда такая яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом с Z-хромосомой, как говорит Джонер, появляется эмбрион, состоящий из «двух половин разного пола».
Насколько редким может быть это явление? В исследовании 1980-х годов команда ученых вывела 30000 бабочек, и среди них оказалось лишь 5 билатеральных гинандроморфов.
В его лаборатории, рассказывает Джоннер, гинандроморфы пытались отложить яйца, но не преуспели, вероятно, из-за дисбаланса репродуктивной системы — передать другим поколениям свой «смешанный» окрас они не способны.
ПАРУСНИК ГЛАВК (PAPILIO GLAUCUS)
АРЕАЛ
Леса и парковые зоны, пригороды на востоке
США и Канады.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Желтая половина этого билатерального гинандроморфа-парусника — мужская, а темная — женская (по сравнению с натуральной величиной изображение увеличено в 1,5 раза). Термин происходит от двух греческих корней «гин» — женщина, и «андро» — мужчина.