  • Самые горячие точки планеты
    Среднегодовая плотность числа вспышек: белый цвет — от 100 до 200 молний на квадратный километр, голубой — от 50 до 100, розовый — от 30 до 50, сиреневый — от 10 до 30, фиолетовый — от 5 до 10, синий — от 1 до 5. Фото: Лорен И. Джеймс, NGM staff, Источник: Where are the lightning hotspots on Earth?, Ракель И. Альбрехт и другие, Bulletin of the American Meteorological Society (2016)
  • Самые горячие точки планеты
Факт

Самые горячие точки планеты

Где и когда чаще всего бьют молнии.
Кэтрин Цукерман
27 декабря 2016 в 11:28
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Венесуэльское озеро Маракайбо — самое большое в Южной Америке, но главные рекорды здесь принадлежат не земле, а небу: почти каждую ночь оно озаряется всполохами, и предполагается, что ни в одном уголке планеты молнии не бьют чаще.

Феномен связан с топографическими особенностями этого региона, пришла к выводу Ракель Альбрехт, профессор метеорологии Университета Сан-Паулу, проанализировав соответствующие данные со спутника. Озеро Маракайбо располагается в долине к северу от Анд и соединяется с Венесуэльским заливом. Ветра с гор, которые сталкиваются здесь с теплыми морскими бризами, а также высокая влажность приводят к почти ежесуточным ночным грозам (грозы над океанами чаще происходят ночью, тогда как на суше — днем).

Вообще же, из 500 выявленных на планете «точек», где сосредоточены грозовые разряды, больше половины приходится на Африку, и из 30 самых активных только шесть оказались вне горных хребтов:

1 место — озеро Маракайбо, Венесуэла
2 место — национальный парк Кахузи-Биега, Демократическая Республика Конго
3 место — Шабунда, Демократическая Республика Конго
4 место — Касерес, Колумбия
5 место — Валикале, Демократическая Республика Конго
6 место — Даггар, Гималаи
7 место — Эль-Тарра, Колумбия
8 место — Нгути, Камерун
9 место — Бутембо, Демократическая Республика Конго
10 место — Боэнде, Демократическая Республика Конго

Постоянство или мощь
В некоторых областях на юго-востоке США — к примеру, Эверглейдс во Флориде — а также на севере Аргентины регулярно наблюдают вспышки молний, но все же не так часто, как на озере Маракайбо. Однако, многие грозы в этих местах, особенно весной и в начале лета, гораздо суровее и разрушительнее.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№159, декабрь 2016).
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