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Не брейте металлиста: почему сахарские муравьи не боятся жары

Ученый побрил сахарского муравья и выяснил, как эти насекомые приспособились к чудовищной жаре, от которой плавятся подошвы.
Нина Строклик
15 декабря 2016 в 16:17
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  • Муравей Cataglyphis bombycina
    Муравей Cataglyphis bombycina
    Фото: Норман Нан Ши и Наньфан Ю, Columbia University

Когда температура в Сахаре поднимается до 50 градусов по Цельсию, большинство животных начинают искать тень. А вот местные муравьи-бегунки Cataglyphis bombycina ищут пропитание, стремительно выползая из-под земли на раскаленную поверхность пустыни в поисках падали.

В 2015 году сотрудники двух бельгийских университетов, изнемогая от зноя, в течение месяца изучали передвижения муравьев и раскапывали их гнезда, чтобы выяснить, как насекомые приспособились к жизни на горячей сковородке.

Вернувшись в Бельгию, ученые рассмотрели муравьев под электронным микроскопом и обнаружили, что плотные волоски треугольного сечения отражают свет, подобно призме, защищая насекомых от перегрева — и придавая их телам металлический блеск. Когда аспирант Квентин Вилло побрил муравья крошечным скальпелем и поместил его под инфракрасный обогреватель, температура тела насекомого подскочила. По словам исследователя, способ охлаждения сахарских муравьев уникален в животном мире. Могут ли подобные отражающие волоски защитить и человека? Вилло говорит, что ряд технологических компаний уже заинтересовались его открытием.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№158, ноябрь 2016).
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