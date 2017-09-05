  • Самый крупный грызун всех времен
    Иллюстрация: Рауль Мартин Фото: Josephoartigasia monesi
  • Самый крупный грызун всех времен
    Фото: Andres Rinderknecht, Ernesto Blanco/commons.wikimedia.org
Факт

Самый крупный грызун всех времен

Доисторический родственник морской свинки кусался, как тигр, а его зубы напоминали слоновьи бивни.
Рейчел Хартиган Ши
5 сентября 2017 в 11:38
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Изучая черепа самого крупного известного грызуна — Josephoartigasia monesi, — группа физиолога Филипа Кокса из Йоркского университета (Великобритания) определила, что по силе укуса передних зубов этот доисторический родственник морской свинки не уступал тигру. Более того, загнутые 30-сантиметровые резцы могли выдерживать нагрузку втрое больше, чем создавали жевательные мышцы. Значит, этот грызун резцами, скорее всего, не только измельчал пищу. При весе в тонну грызуны этого вида вряд ли сталкивались с какими-либо угрозами, когда паслись в дельтах рек Южной Америки два миллиона лет назад. Филип и его коллеги предполагают, что Josephoartigasia пускали резцы в ход, вступая в схватку с соперниками, защищаясь от хищников и выкапывая коренья. «То есть зубы у них напоминали слоновьи бивни», — говорит Филип (Бивни у слонов — тоже резцы. — прим. российской редакции). Но вряд ли при росте в полтора метра и трехметровой длине тела эти грызуны рыли зубами норы: скорее всего они не нуждались в убежищах. Из ныне живущих грызунов самым крупным признана капибара.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№148, январь 2016).
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