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Самец паука Myrmarachne plataleoides. Автор: Rajeev B. Фото: Challiyil Eswaramangalath Pavithran Vipin/Flickr.com
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Богомол Odontomantis, мимикрирующий под муравья.
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Жук из семейства Anthicidae, многие представители которого мимикрируют под муравьев.
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Нимфа кузнечика из рода Macroxiphus, подражающая муравью.
Мирмекоморфия — что это?
Такая мимикрия некоторых организмов под муравьев называется мирмекоморфией. Так, некоторые мирмекоморфные пауки успешно охотятся на муравьев. Например, паук Cosmophasis bitaeniata испускает запах, похожий на муравьиные феромоны, благодаря чему муравьи принимают его за своего сородича. Предполагается, что подобным образом действует и паук Myrmarachne assimilis, который является единственным, кому удается жить в тесном контакте с агрессивными азиатскими муравьями-портными. Причем, эти пауки напоминают муравьев не только запахом, но и своим внешним видом.
К слову, в имитации внешнего вида муравьев весьма преуспел и самец паука Myrmarachne plataleoides. Его тельце удлинено, а передняя пара ног используется пауком для создания ложных усиков, напоминающих муравьиные. Самки же этого вида не маскируются под муравьев. Среди палочников также есть виды, маскирующиеся под муравьев, чтобы охотиться на них. К таковым относится, например, Extatosoma tiaratum. Будучи взрослой особью, этот палочник напоминает засушенный лист, а только вылупившись из яйца, он походит на муравьев из рода Leptomyrmex.
Это так, благодаря его закрученному черному тельцу и способности быстро передвигаться. А у некоторых видов палочников яйца напоминают семена ряда растений с особой сочной тканью (элайосомой), запах которой привлекает муравьев. Как правило, заметив такое семя, муравьи относят его к себе в гнездо, где съедают эту ароматную часть, но не трогают само семя. Семена же муравьи относят туда, где складывают все свои отходы, и спустя какое-то время семя прорастает там.
Таким же образом муравьи поступают и с яйцами палочника, напоминающими подобные семена. Муравьи поедают только ту вкусно пахнущую часть яйца и оставляют всё остальное, и благодаря этому, личинка, которая вскоре вылупится, остается невредимой. Появившись на свет, она начинает паразитировать в гнезде муравьев.
Весьма интересной техникой подражания отличается миниатюрный клещ из рода Planodiscus, который крепится к нижней части лапки муравья. Внешний покров (кутикула) клеща почти идентичен оболочке ноги муравья, и поэтому хозяин даже не замечает этого паразита. Помимо всех этих членистоногих, подражать муравьям приспособились также некоторые жуки, трипсы, или пузыреногие, нимфы* кузнечиков и мухи.
*Нимфа - одна из стадий развития членистоногих с неполным превращением.
Это так, благодаря его закрученному черному тельцу и способности быстро передвигаться. А у некоторых видов палочников яйца напоминают семена ряда растений с особой сочной тканью (элайосомой), запах которой привлекает муравьев. Как правило, заметив такое семя, муравьи относят его к себе в гнездо, где съедают эту ароматную часть, но не трогают само семя. Семена же муравьи относят туда, где складывают все свои отходы, и спустя какое-то время семя прорастает там.
Таким же образом муравьи поступают и с яйцами палочника, напоминающими подобные семена. Муравьи поедают только ту вкусно пахнущую часть яйца и оставляют всё остальное, и благодаря этому, личинка, которая вскоре вылупится, остается невредимой. Появившись на свет, она начинает паразитировать в гнезде муравьев.
Весьма интересной техникой подражания отличается миниатюрный клещ из рода Planodiscus, который крепится к нижней части лапки муравья. Внешний покров (кутикула) клеща почти идентичен оболочке ноги муравья, и поэтому хозяин даже не замечает этого паразита. Помимо всех этих членистоногих, подражать муравьям приспособились также некоторые жуки, трипсы, или пузыреногие, нимфы* кузнечиков и мухи.
*Нимфа — одна из стадий развития членистоногих с неполным превращением.