Поросячий рай
На острове Биг Мейжор Кей (Багамские острова) не живут люди, однако это место облюбовали… домашние свиньи. Пассажиры судов, проплывающих рядом с островом, нередко могут наблюдать, как розовые поросята и их уже загоревшие родители нежатся под лучами солнца на песчаном пляже.
Существует множество версий того, как эти животные попали на Биг Мейжор Кей. Некоторые говорят, что свиньи были завезены на остров мореплавателями, которые планировали впоследствии вернуться на него и использовать свиней как пищу. Но мореплаватели не вернулись, и свиньи остались жить на острове, питаясь всем тем, что выбрасывают из проходящих судов. Согласно другому предположению, свиньи выжили во время кораблекрушения и сумели доплыть до берега Биг Мейжор Кей. Также есть мнение, что свиньи приплыли с близлежащих островов. А по современной версии, свиньи — это лишь придуманный бизнесменами способ привлечения туристов на остров.
Какая из этих версий достоверная, до сих пор не ясно, однако точно известно, что местные жители соседних островов подкармливали этих животных. Так, в течение многих лет эти люди приплывали на Биг Мейжор Кей покормить свиней. А через какое-то время, только завидев судно, животные стали бросаться в воду и плыть к своим кормильцам навстречу. Свиньи, которые сегодня живут на Биг Мейжор Кей, поступают точно так же в отношении судов с туристами.
Интересно, что свиньи с «райского» острова вдохновили писательницу Дженнифер Р. Нолан написать о них книгу для детей («The Secret of Pig Island»). В книгу помещены вымышленные забавные истории свинок с острова Биг Мейжор Кей и их фотографии, а также говорится о том, какой непредсказуемой и удивительной может быть природа нашей планеты, и о том, как важно её сохранить.