Озеро с акулами
Озеро Никарагуа находится в одноименной республике. Его площадь составляет 8264 км, что делает его крупнейшим в Центральной Америке. Несмотря на то, что Никарагуа пресноводное, оно стало домом для пилорылых скатов, тарпонов и акул.
Изначально ученые полагали, что в озере обитает эндемичный вид акул Carcharhinus nicaraguensis. Однако в 1961 году было установлено, что Никарагуа населяют широко распространенные в мире акулы-быки (Carcharhinus leucas). Рыбы этого вида могут жить не только в морской, но и в пресной воде. Впрочем, для исследователей оставалось загадкой, как эти акулы оказались в озере.
Ранее на месте этого водоема был морской залив, в который заплывали акулы-быки. Спустя некоторое время залив оказался отделен от океана полоской суши, и таким образом образовалось озеро Никарагуа, которое позднее опреснилось. А в этом озере остались акулы-быки, которые так и не вернулись в океан.
Однако в конце 1960-х годов выяснилось, что акулы могли попасть в озеро иным способом. Было обнаружено, что акулы-быки способны преодолевать пороги реки Сан-Хуан, которая соединяет озеро Никарагуа с Карибским морем. Эти рыбы «перепрыгивают» подобные препятствия почти так же, как это делает лосось. Доказательством послужило то, что помеченные учеными акулы-быки, обитающие в озере, были обнаружены в открытом океане. Вскоре стало известно, что «путешествие» акул из Никарагуа в море (или наоборот) занимает от 7 до 11 дней.
В наши дни это уникальное озеро загрязняется сточными водами расположенных поблизости промышленных предприятий. Согласно оценке экологов, в течение 37 лет в озеро Никарагуа ежедневно попадало по 32 тонны неочищенных сточных вод.