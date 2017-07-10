Беззубый грызун
В тропическом лесу индонезийского острова Сулавеси обитает грызун Paucidentomys vermidax с маленькими глазками, большими ушами и вытянутым носом. С латинского языка его название переводится как «беззубая крыса». И действительно: биологов этот грызун привлек прежде всего тем, что у него почти нет зубов.
Paucidentomys vermidax располагает лишь двумя верхними резцами, которые помогают ему поедать дождевых червей — единственную составляющую его рациона. Если зверьку удалось поймать червяка, он сначала всасывает его, разрезает резцами на части, а затем выплевывает, и только после этого съедает полученную кашицу.
На сегодняшний день Paucidentomys vermidax — единственный в природе грызун, который не способен грызть. Его обнаружили в 2012 году, но о повадках и образе жизни этого животного ученым до сих пор почти ничего не известно.