Факт

Беззубый грызун

Грызун Paucidentomys vermidax не способен грызть.
Софья Демьянец
10 июля 2017 в 21:06
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  • Беззубый грызун
    Фото: Earthtimes / Kevin Rowe

В тропическом лесу индонезийского острова Сулавеси обитает грызун Paucidentomys vermidax с маленькими глазками, большими ушами и вытянутым носом. С латинского языка его название переводится как «беззубая крыса». И действительно: биологов этот грызун привлек прежде всего тем, что у него почти нет зубов.

Paucidentomys vermidax располагает лишь двумя верхними резцами, которые помогают ему поедать дождевых червей — единственную составляющую его рациона. Если зверьку удалось поймать червяка, он сначала всасывает его, разрезает резцами на части, а затем выплевывает, и только после этого съедает полученную кашицу.

На сегодняшний день Paucidentomys vermidax — единственный в природе грызун, который не способен грызть. Его обнаружили в 2012 году, но о повадках и образе жизни этого животного ученым до сих пор почти ничего не известно.

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