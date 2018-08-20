  • Таинственные круги под водой: что это?
    Фото: Hiroshi Kawase
  • Таинственные круги под водой: что это?
    Фото: Hiroshi Kawase
Факт

Таинственные круги под водой: что это?

На морском дне можно увидеть удивительно ровные круги. Кто их делает и зачем?
Софья Демьянец
20 августа 2018 в 19:37
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В 1995 году на морском дне у берегов японского острова Осима дайверы нашли странный след: правильный круг размером около двух метров. В его середине был участок с особенно чистым и мягким песком, а во все стороны от него расходились аккуратные борозды.

В течение следующих 16 лет такие круги попадались и другим аквалангистам на глубине от 10 до 27 метров, но их происхождение оставалось загадкой.

Наконец, в 2011 году дайверы заметили, как небольшая рыбка — сантиметров двенадцать, не больше — плыла у самого дна, с усердием двигая плавниками, а за ней по песку тянулась аккуратная канавка.

  • Таинственные круги под водой: что это?
    Фото: Hiroshi Kawase

Рыбка оказалась представителем семейства иглобрюхих (то есть была ближайшим родичем знаменитой рыбы фугу), и к тому же — самцом. Круг, который она тщательно вычерчивала на морском дне, предназначался для продолжения рода.

Биолог Хироши Кавасe и его коллеги выяснили: когда работа самца оканчивается, к кругам приплывают самки. Если они удовлетворены увиденным, то откладывают икру в центре и уплывают.

Самцы оплодотворяют кладку и остаются рядом еще почти неделю — возможно, охраняя икру. Интересно, что после встречи с самкой они уже не поддерживают форму гнезда, и оно быстро исчезает.

  • Таинственные круги под водой: что это?
    Фото: Y.Okata / Nature.com

A — намётки будущего гнезда

B — работа сделана наполовину

C — готовое гнездо

D — спустя неделю после спаривания

Снимки сделаны в конце июня и начале июля 2012 года.

Для следующего спаривания самцы сооружают новые гнёзда — несмотря на то, что создание каждого занимает у одной рыбёшки семь-девять дней.

Трудно сказать, какое именно свойство гнезда привлекает самок. По мнению специалистов, оценивают они не внешний вид постройки, а качество песка.

Испытания на уменьшенной в два раза модели гнезда показали, что такая конструкция позволяет мелким песчинкам, подхваченным водой, скапливаться в центре круга.


Другие рыбки — например, цихлиды — также сооружают ямы в песке и демонстрируют их самкам перед спариванием, но двухметровые постройки иглобрюхих намного сложнее.

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Самец вида цихлид, эндемичный для озера Малави.

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