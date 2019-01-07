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Факт

Арифметика многоножек

Нет ни одной известной науке сороконожки, у которой было бы ровно 40 ножек.
National Geographic Россия
7 января 2019 в 12:12
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  • Арифметика многоножек
Знаете, сколько лет длилась столетняя война? Да, верно, 116. А теперь скажите - сколько ножек у сороконожки? Конечно же, не 40. Более того, биологам не известно ни одного вида многоножек (это более правильное научное название сороконожек), у которого было бы 40 ножек. И это при том, что существует около 10 тысяч видов многоножек.

Число ног у многоножек зависит от вида. Как правило, многоножки имеют от 30 до 382 ножек. Хотя встречаются и исключения. У самок многоножки Illacme plenipes (читайте о ней наш «Факт»), например, 750 ножек, в то время как у самцов этого вида число ножек обычно не превышает 382.

Любопытно, что у многоножек всегда нечетное число пар ног. Почему - никому достоверно не известно. То есть 40 ножек у многоножки быть не может. Правда, в самом начале нулевых студент Университета Сандерленда (Великобритания) Крис Кэттл таки нашел многоножку с четным числом пар ног. У нее было 96 ножек. Но о других многоножках с четным числом пар ног науке пока ничего не известно.

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