Волны, растущие из земли
Одно из самых необычных геологических формирований можно увидеть на западе Австралии. Там, недалеко от города Хайден, находится скала «Волна», получившая свое название за сходство с огромной морской волной.
Эта гранитная скала имеет высоту 15 метров и длину около 110 метров. По мнению исследователей, «Волна» сформировалась приблизительно 60 млн. лет назад. Когда-то это был гранитный массив, совсем не похожий на волну. Однако в процессе химического выветривания он постепенно начал «обтачиваться», а продукты выветривания смывало водой и уносило ветром. Так в течение долгого времени скала «Волна» приобретала свою необычную форму.
Подобное формирование можно наблюдать и в округе Вермилионе (штат Иллинойс, США). Уэйв, или «Волна» тоже похожа на застывшие волны прибоя. Однако она сформирована из песчаника после длительного воздействия эрозии на него. Предполагается, что эта «Волна» начала формироваться ещё во времена существования динозавров, в Юрском периоде.