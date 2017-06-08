Эрмитажные коты
Почти с момента основания Зимнего дворца в нем живут коты, которые охотятся на появляющихся там мышей и крыс. Каждый из этих музейных «хищников» имеет свой паспорт, ветеринарную карточку и формально считается квалифицированным специалистом по очистке подвалов музея от грызунов.
Кошки появились в Зимнем дворце ещё в 18 веке, когда, согласно популярной версии историков, в здании расплодились крысы и начали прогрызать в стенах дырки. Именно в то время императрица Елизавета Петровна издает «Указ о высылке ко двору котов». Почти сразу после того, как на территории здания появились кошки, грызунов там больше не видели. А во время правления Екатерины II котов Зимнего дворца разделили на 2 класса — надворных и комнатных. Последний класс в основном составляли русские голубые кошки.
Долгое время коты жили в Зимнем дворце, однако во время блокады Ленинграда почти все кошки умерли. Они вновь появились там после Второй мировой войны, когда в Ленинград привезли два вагона с кошками, некоторые из которых были отправлены в Зимний дворец.
Сегодня в подвалах главного здания Эрмитажа живут и охотятся на грызунов около 50 котов. Они могут свободно передвигаться по подвалу, но вход в музейные залы для них закрыт. В подвале для «охотников» созданы комфортные условия проживания: там всегда сухо и тепло, и у каждого кота есть своя мисочка, лоток, корзинка для сна. К тому же, помещения в подвале оборудованы небольшими ходами для удобства передвижения кошек.
С 2008 года проводится даже специальный праздник — «День эрмитажного кота». Обычно он проходит весной: например, в 2017 году «День эрмитажного кота» отмечали 13−14 мая, а годом ранее — 21 апреля. Во время праздника посетители могут увидеть эрмитажных котов, зайти в помещения, где обитают коты, а также поучаствовать в разных тематических играх для взрослых и детей (например, в игре «Путешествие с эрмитажным котом»).