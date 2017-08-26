Струя смерти: как рыбка-брызгун получила свое имя
Обитающие в пресноводных водоемах Индии, Австралии и Полинезии брызгуны (Toxotes) примечательны весьма необычным способом охоты. Свою жертву, которой может быть кузнечик, бабочка, сверчок или другое насекомое, эти рыбы часто сбивают прицельной струей воды.
Чтобы поймать добычу, брызгун подплывает под веточку или травинку, на которой сидит жертва, и замирает у поверхности воды. Затем резким движением жаберных крышек он пропускает воду по продольной бороздке на нёбе небольшой струей или чередой капель (в зависимости от положения кончика языка) и направляет на жертву.
Струя, достигающая, как правило, 2−5 метров, сбивает насекомое, которое находится на расстоянии 1−2 метра от воды. Причем, в зависимости от размера жертвы брызгун меняет силу своего выстрела. Случается, что рыбе не удается сбить насекомое с первого раза. В таком случае брызгун будет пытаться сделать это снова до тех пор, пока не достигнет цели, или его жертва не скроется.
Иногда брызгуны выныривают и ртом хватают свою жертву, если та находится недалеко от воды. Но чаще всего они кормятся упавшими в воду насекомыми, как и другие рыбы, и только когда этой пищи им не хватает, они начинают сбивать свою добычу струей.
Интересно, что с помощью струи молодые брызгуны начинают охотиться, будучи не более 2,5 см в длину. В это время их выстрелы ещё не очень точны, и поэтому они оттачивают свое мастерство в своеобразных «школах», где охотятся вместе с другими молодыми брызгунами.
На видео вы можете увидеть, как брызгуны охотятся на сверчков: