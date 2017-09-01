Бассейн Дьявола
Бассейн Дьявола — это естественный бассейн, расположенный на краю знаменитого водопада Виктория. Как известно, сам водопад находится на середине течения реки Замбези в Южной Африке. Он имеет ширину около 1800 метров и высоту 108 метров.
В сезон засухи, с сентября по декабрь, когда уровень воды в реке становится низким, туристы могут поплавать в Бассейне Дьявола, не боясь упасть в бушующую бездну Виктории. Купаются в бассейне, как правило, под присмотром проводника, который покажет, где лучше заходить в воду, и подстрахует в случае необходимости. Сегодня Бассейн Дьявола, как и водопад Виктория в целом, — популярное туристическое место, которое ежегодно посещают более 300 тысяч туристов.
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